Обнаженная душа

Приз имени Юла Бриннера на V Международном кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого" получил режиссер фильма "Изгнание" Андрей ЗВЯГИНЦЕВ. Его первый полнометражный фильм "Возвращение" стал в 2003 году главной киносенсацией Венецианского кинофестиваля. "Очень тонкий фильм о любви, утрате и взрослении", как писала критика, получил двух "Золотых львов", награду Европейской киноакадемии в номинации "Открытие года", две "Ники" и массу других премий и пополнил ряды российского философского кино, классиками которого являются Тарковский и Сокуров. Нередко критики называют Звягинцева "Тарковским нового времени", с чем он категорически не согласен.

- Меня сплошь и рядом сравнивают с ним, и я устал на это реагировать, - ответил он на пресс-конференции корреспондентке столичного киножурнала, увидевшей в долгих планах и некоторых сценах новой ленты "язык Тарковского". - Есть много режиссеров, у кого длинные планы. Я отдаю должное гению Тарковского, он стоит для меня в одном ряду с Антониони и Бергманом, но, наверное, каждому человеку хочется, чтобы точка отсчета, его "нулевой километр", исходила от него самого. Никакой попытки стилизации или попытки повторить его киноязык у меня нет и никогда не было. Мне это кажется поверхностным сличением - на уровне эпидермиса.

"Возвращение" купили практически все страны мира. Второй фильм "нового русского гения" очень ждали. "Изгнание" было отобрано на конкурс 60-го Каннского кинофестиваля, прокатчики заранее покупали картину, даже не зная ее сюжета. После премьеры в Канне часть рецензий была сдержанной, а два ведущих киножурнала США даже написали, что картина - "непрокатная", но исполнитель главной роли Константин ЛАВРОНЕНКО получил приз за лучшую мужскую роль, и интерес к картине вспыхнул с новой силой.

Вот и премьера "Изгнания" во Владивостоке с участием режиссера собрала большой зал в "Океане". На пресс-конференции перед премьерным показом Андрей ЗВЯГИНЦЕВ рассказал, как шла работа над картиной, поразив присутствующих обезоруживающей, почти детской искренностью.

- Стараюсь не читать рецензии на свои фильмы. Я понял, что критика действует на меня непродуктивно: меня это ранит и крылья за спиной складываются, - честно признался он. - Может быть, это неправильно, но любой человек нуждается в поощрении, потому что все мы ошибаемся. Если мне чей-то фильм не нравится, я просто отойду в сторону и промолчу, но если нравится, я обязательно об этом скажу. Человеку нужен целительный бальзам: это не поглаживание по животику или по головке. Просто нужно быть милосерднее друг к другу.

А вообще Звягинцев избегает кого-либо судить: "Меня приглашали через год после Венеции в жюри одного фестиваля в Америке, но, слава богу, не сложилось. Я понимаю, кто-то должен взять на себя эту грязную работу, но ты ведь не один решаешь и твое мнение может быть вразрез с мнением других. Наверное, это дурацкое детское умонастроение, но я так решил для себя и пока придерживаюсь этого, хотя я живой человек, и я развиваюсь".

Вместе с тем он признал, что участие в престижном фестивале, и тем более полученный приз, обеспечивает продвижение картины на мировой и российский рынки и облегчает поиск продюсеров.

По образованию Андрей Звягинцев актер, и, по его словам, режиссерские амбиции его не одолевали, пока однажды он не увидел фильм Антониони "Приключение". Я тогда понял, что кино - уникальный и невероятно тонкий инструмент. Есть мнение, что литература - более высокое искусство, чем кино, но ей неподвластны некоторые вещи, которые может выразить кино, музыка. Именно с этим ощущением возможности выразить свое видение мира и мироощущение я вышел тогда из зала".

По его словам, он никогда не смотрит в дни фестивалей ни свои фильмы, ни чужие. "На конкурсах атмосфера в зале неприятная: смотреть 3-4 фильма в день - гонка какая-то. Я люблю смотреть кино в зале с обыкновенным зрителем и никогда не жду от фильма ничего. Только так можно получить чистое впечатление", - признался он.

Не любит он смотреть и свои фильмы. "А реакция зрителей на картину вас интересует или для вас важнее процесс, а не результат?" - спросила режиссера корр. "ЗР".

- Реакция зрителя важна, когда снимаешь рекламу и у нее есть целевая аудитория. Согласуясь с этим, выстраивается сюжет. Но кино, по моему мнению, - нечто совсем другое. Даже если фильм не находит отклика, это ничего не значит. Не значит, что следующий фильм ты должен сделать таким, чтобы нашелся отклик. Я, наверное, говорю странные вещи и могу показаться некорректным и резким. Как можно сделать кино для зрителя? Чтобы он весь понравился? Для меня это неразрешимый вопрос. Если так говорят, это либо непонимание того, что они говорят, либо это просто фигура речи. Я делаю кино для себя. Если моя картина не нравится зрителю, это значит, он не мой. Он из другого зала.

Когда ему предложили сократить фильм для проката на полчаса, Звягинцев смог из ленты убрать только чуть больше 40 секунд! Нет там ничего лишнего, считает Звягинцев, и картина длится 150 минут.