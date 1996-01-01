Игорь КРЮКОВ не профессиональный фотограф. Уроженец средней полосы России, курсант военного училища, офицер, по распределению ставший дальневосточником, после демобилизации - предприниматель, вот, собственно, и все "этапы большого пути". Настоящий, "взрослый" фотоаппарат попал в руки Крюкова достаточно случайно. Но попав однажды, стал не просто продолжением взгляда, а инструментом познания окружающего мира.

Есть потрясающие фотографы-портретисты, есть спецы по модельным девушкам, есть фотодизайнеры. Игорь Крюков в своем альбоме "От Самарги до Тумангана" ушел от мира людей. В первую голову, он пейзажист и анималист. Без любви не зачать ребенка, нельзя без этого чувства создать и произведения искусства, к коему в полной мере можно отнести только что вышедший фотоальбом, часть фотографий из которого была представлена на выставке в "Арт-этаже". А любовь хороша лишь тогда, когда она взаимна.

Постепенно (съемки для альбома продолжались 8 лет) Крюков научился видеть и понимать природу - и она доверчиво раскрылась ему навстречу.

В авторском предисловии к альбому сказано: "Дело даже не в том, что многие "поселившиеся" в этом альбоме представители флоры и фауны - эндемики, растущие и живущие исключительно на нашей приморской земле. Все дело в потрясающей, фантастической, непреходящей красоте, которую мы можем не только увидеть, но и постараться сберечь для наших потомков. Именно и только поэтому хотелось бы, чтобы каждый, кто возьмет в руки этот фотоальбом, понял: мир вокруг нас так чудесен, легко уязвим и его практически невозможно воссоздать. Создатель творил набело, без черновиков; вправе ли мы вносить помарки в это совершенство? Поэтому и себя я во многом считаю лишь соавтором этого альбома. Фотоаппарат, да и фотограф, не более чем орудие, способное с той или иной степенью мастерства и достоверности воспроизвести то, что попадает в кадр. Я был искренен в своей работе и потому очень надеюсь, что многое все-таки получилось".

Автор, как ему и положено, поскромничал; получилось очень и очень многое. Флора и фауна, бабочки и тигры, журавли и леопарды, лотос и женьшень, реки и прибрежные скалы, таежные восходы и морские закаты, подводный мир и синева небес - задача была поставлена более чем грандиозная. Понятно, что уместить все в одном альбоме оказалось физически невозможно; в противном случае издание пришлось бы поднимать подъемным краном. Нельзя объять необъятное, однако настоящий художник (и фотохудожник в том числе) всегда ставит перед собой именно такую цель. И пока она не достигнута, движение продолжается.

А значит, будут новые альбомы.