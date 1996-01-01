Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"От Самарги до Тумангана"
Игорь КРЮКОВ не профессиональный фотограф. Уроженец средней полосы России, курсант военного училища, офицер, по распределению ставший дальневосточником, после демобилизации - предприниматель, вот, собственно, и все "этапы большого пути". Настоящий, "взрослый" фотоаппарат попал в руки Крюкова достаточно случайно. Но попав однажды, стал не просто продолжением взгляда, а инструментом познания окружающего мира.
Есть потрясающие фотографы-портретисты, есть спецы по модельным девушкам, есть фотодизайнеры. Игорь Крюков в своем альбоме "От Самарги до Тумангана" ушел от мира людей. В первую голову, он пейзажист и анималист. Без любви не зачать ребенка, нельзя без этого чувства создать и произведения искусства, к коему в полной мере можно отнести только что вышедший фотоальбом, часть фотографий из которого была представлена на выставке в "Арт-этаже". А любовь хороша лишь тогда, когда она взаимна.
Постепенно (съемки для альбома продолжались 8 лет) Крюков научился видеть и понимать природу - и она доверчиво раскрылась ему навстречу.
В авторском предисловии к альбому сказано: "Дело даже не в том, что многие "поселившиеся" в этом альбоме представители флоры и фауны - эндемики, растущие и живущие исключительно на нашей приморской земле. Все дело в потрясающей, фантастической, непреходящей красоте, которую мы можем не только увидеть, но и постараться сберечь для наших потомков. Именно и только поэтому хотелось бы, чтобы каждый, кто возьмет в руки этот фотоальбом, понял: мир вокруг нас так чудесен, легко уязвим и его практически невозможно воссоздать. Создатель творил набело, без черновиков; вправе ли мы вносить помарки в это совершенство? Поэтому и себя я во многом считаю лишь соавтором этого альбома. Фотоаппарат, да и фотограф, не более чем орудие, способное с той или иной степенью мастерства и достоверности воспроизвести то, что попадает в кадр. Я был искренен в своей работе и потому очень надеюсь, что многое все-таки получилось".
Автор, как ему и положено, поскромничал; получилось очень и очень многое. Флора и фауна, бабочки и тигры, журавли и леопарды, лотос и женьшень, реки и прибрежные скалы, таежные восходы и морские закаты, подводный мир и синева небес - задача была поставлена более чем грандиозная. Понятно, что уместить все в одном альбоме оказалось физически невозможно; в противном случае издание пришлось бы поднимать подъемным краном. Нельзя объять необъятное, однако настоящий художник (и фотохудожник в том числе) всегда ставит перед собой именно такую цель. И пока она не достигнута, движение продолжается.
А значит, будут новые альбомы.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера