Виктор ХМЕЛИК открыл в "Артэтаже" фотовыставку "Так далеко, так близко". Путевые тибетские заметки собраны в фотоколлажи.

"В Тибет я собирался всю жизнь, - сказал автор на открытии, - но все как-то не получалось. И вот, в очередной раз представилась возможность, друг звал с собой. Мешала трудовая занятость, шеф поставил вопрос ребром - либо работа, либо Тибет. Пришел домой в расстроенных чувствах, взял какой-то глянцевый журнал и прочел: "Если работа мешает мечте, ну ее на фиг работу такую". Так и поступил. И, вернувшись, ничуть не пожалел".

На Лхасу, Поталу, Норбулунку, монастырь Сера и марш-бросок в Шигатзе ушло всего восемь дней, но каких! "В Тибете все настоящее. Их горы, их вера, их жизнь. К тому же это удивительно отзывчивые люди. Они оставляли свои дела и занимались делами каких-то приезжих, то есть нас: провожали до места, устраивали в гостиницы, кормили. Уезжать не хотелось, я чувствовал себя как дома!", - вспоминает автор.

Выставка тибетских впечатлений продлится до 10 октября. Сейчас Виктор Хмелик готовит следующую. По материалам того же приключения, но уже его китайской части.