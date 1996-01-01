Сергей Бодров-старший: "Монгол" останется в истории кино

Картину "Монгол" - один из самых грандиозных проектов российского кинематографа, созданный интернациональной творческой группой, представил во Владивостоке на Пятом кинофестивале стран АТР "Меридианы Тихого" режиссер картины и соавтор сценария Сергей Бодров-старший.

На пресс-конференции Сергей БОДРОВ-старший рассказывал о своей последней работе, которая вскоре выйдет в мировой прокат на пяти языках. Подробности читайте с следующем номере "ЗР - Диалог".

В широкий прокат в России картина выйдет с 20 сентября. Это эпическая историческая сага, повествующая о детстве и юности великого воина Чингисхана- времени, когда все только начиналось и еще никто не знал, что Темуджин станет великим ханом всех монголов - грозным Чингисханом.

Бюджет картины - около 15 млн евро. Она снималась больше двух лет кинематографистами России, Казахстана, Германии, США, Японии и Китая. В главной роли - суперзвезда японского кино Таданобу АСАНО, известный по фильмам Такеши КИТАНО "Затоiчи" и многим другим. Роль его жены исполнила монгольская студентка-журналистка Хулан ЧУЛУУН. Монтажом ленты занимался Зак СТЕНБЕРГ - монтажер "Матрицы", получивший за нее "Оскара". Не менее маститыми были и операторы - Сергей ТРОФИМОВ ("Ночной дозор", "Дневной дозор") и "оскаровский" лауреат Роджер СТОФФЕРС. Группу звукорежиссеров возглавлял француз Бруно ТАРЬЕРИ, работавший с Люком БЕССОНОМ над фильмом об Александре Македонском "Александр".