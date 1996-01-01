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"Родись красивой в Приморье"
Во Владивостоке снимается сериал, который выйдет на экраны уже в октябре. "Здесь начинается день" - так называется игровой сериал приморских телевизионщиков. Первые десять серий обещают показать уже в октябре, в вечернем эфире в будние дни. Длительность каждой серии 24 минуты.
Будущий сериал - детище двух организаций: "Общественного телевидения Приморья" и Ассоциации модельных агентств "RED STAR - MAXI-M".
В основе сюжетной линии - судьба главных героев: Артема АРСЕНЬЕВА и Елизаветы РОМАНОВОЙ. Артем работает оператором на местном телевидении, Елизавета приехала из Москвы, чтобы преподавать искусство дефиле для владивостокских моделей.
По словам Жанны СЫЧЕВОЙ, главная мысль сериала: Приморский край - лучшее место на земле. В сериале будут любовные истории и криминальный сюжет, закулисная жизнь телевидения и работа модельного агентства. Помимо вымышленных персонажей, в сериале примут участие директор модельного агентства "RED STAR" Светлана ОКСЮЗЬЯН, директор модельного агентства "MAXI-M" Жанна СЫЧЕВА и главный редактор КГУ "Общественное телевидение Приморья" Анна АПАЛЬКОВА играют сами себя.
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