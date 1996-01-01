К нам едет Гришковец!

Во Владивосток снова едет Евгений ГРИШКОВЕЦ. Но не один, а с группой "Бигуди", с которой он записал три альбома. Ожидается, что полюбившийся многим приморцам человек-спектакль и группа "Бигуди" дадут концерт на открытии нового клуба "Чонкин Холл" (ул. Фадеева, 31) 14 сентября в 20.00. Билеты (1500-2000 руб.) можно приобрести в кассе ночного клуба Yellow Submarine. Кстати, здесь с 16 по 22 сентября в 21.00 в рамках фестиваля "Меридианы Тихого" будут проходить концерты мировых звезд джаза и диско.

Выставка работ московского фотографа Владимира АСМИРКО "Образы Богоматери" проходит в галерее PORTMAY. На выставке представлены фотографии икон Богоматери из России, Японии, США, Мальты, Греции, Южной Кореи и других стран мира.

В Международном выставочном центре Музея имени В. К. Арсеньева с завтрашнего дня и по 16 сентября пройдет фотовыставка "Океан", подводящая итог II Международному Тихоокеанскому фестивалю фотографий "Океан-2007".

Театральный сезон открывается с премьеры в Приморском краевом театре молодежи. Здесь в субботу, 15 сентября, вы можете увидеть психологическую драму "Узник Второй авеню" американского драматурга Николоса САЙМОНА. Режиссер-постановщик - Сергей РУДЕНОК. В центре пьесы - судьба человека, ставшего жертвой обывательского отношения к жизни и стандартов общества массового потребления. Весьма актуально в контексте современной российской действительности. Начало в 18.00, цена билетов 150-300 рублей.

На мысе Поспелова в субботу, 15 сентября, пройдет фестиваль под говорящим названием "Остров русского рока". Среди участников - коллективы из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Спасска-Дальнего. Устроители обещают, что кульминационным событием рок-марафона будет выступление легендарных групп "Калинов мост" и "Аквариум".

В эту же субботу во Владивостоке начинаются гастроли китайского цирка, которые продлятся до 7 октября.

И не забывайте, 15 сентября - открытие очередного Международного кинофестиваля - "Меридианы Тихого". Те, кому посчастливилось достать билеты на церемонию открытия, не разочаруются, впрочем, как и те, которым удасться посмотреть сами фильмы. Приятных выходных!