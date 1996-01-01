Высокая ненормальность и честность искусства

Во Владивосток на фестиваль "Дни высокой музыки" залетела "птица высокого полета" - Михаил АРКАДЬЕВ. Пианист, композитор, философ, дирижер, который более 15 лет гастролирует по всему миру. Особенно известен он в США и Германии. И вот знаменитость - за пультом Тихоокеанского симфонического оркестра. Многие помнят, как четыре года назад на первом фестивале приезжий молодой скрипач заявил, что музыканты ТСО вообще играть не умеют. А как оценивает оркестр маэстро?

Досье Михаил АРКАДЬЕВ - дирижер, пианист, теоретик музыки, композитор, философ. Доктор искусствоведения (2003 г.), заслуженный артист РФ (1995 г.). Первые сольные концерты за рубежом дал в 1989 году. С 1998 года является приглашенным дирижером в различных симфонических оркестрах и оперных театрах в России и за рубежом. С 1999 - доцент кафедры специального фортепиано РАМ им. Гнесиных. Автор фортепианных, камерных и хоровых сочинений, которые исполнялись в России и за рубежом.

- Я считаю, что с этими музыкантами можно сделать много хорошего. Я вообще не понимаю критиканства. Никто не совершенен, а критик - прежде всего. К нему, если захотеть, тоже можно придираться, да и к кому угодно. Это самое легкое. Но из придирок невозможно сделать творческое событие. Должен быть позитивный настрой, из любого материала можно и нужно делать искусство.

- Вы дирижировали оркестрами в Томске, Красноярске, Костроме, Волгограде, Нижнем Новгороде, Астрахани, Архангельске, не говоря уж о многих столичных, в том числе БСО им. Чайковского, Академическом оркестре Московской филармонии, Бразильском симфоническом. Все познается в сравнении. Как наш Тихоокеанский симфонический на этом фоне?

- Это вполне нормальный по уровню провинциальный оркестр с очевидными позитивными качествами. Я работаю с ним с удовольствием. Он по ряду характеристик имеет преимущества перед другими провинциальными оркестрами. Здесь хорошая, доброжелательная атмосфера. Музыканты с радостью идут навстречу творческим задачам, серьезной работе. По-моему, это сказывается на звучании.

- Музыканты говорят, что на репетициях вы "вздергиваете" оркестр на предельную эмоциональную отдачу, поэтому на концерте появляются спокойствие и уверенность в исполнении. Ваши отношения с ТСО после фестиваля высокой музыки заканчиваются?

- Мы играем в рамках кинофестиваля "Пасифик Меридиан". 19 сентября исполним музыку Мусоргского, Равеля, Дворжака.

Я веду серьезные переговоры с руководством филармонии, как сделать наши отношения стабильными. Если мы найдем формат этого общения, то мои контакты с оркестром продолжатся. По крайней мере, с моей стороны есть серьезное желание. Конечно, я живу в Москве, но готов, насколько возможно часто, приезжать, как это делают все главные дирижеры во всех оркестрах мира, а сейчас и в России.

- Но мы привыкли к иной практике, например в Хабаровске не одно десятилетие руководил оркестром Виктор ТИЦ, сделал его выездным. Музыканты много ездили на гастроли по всему миру.

- Это вариант очень хороший, если бы были основания для этого. Какие? Во-первых, финансовые, причем не только для дирижера, но прежде всего для оркестра. Во-вторых, надо быть уверенным, что руководство края видит перспективу и заинтересовано выращивать оркестр до российского и европейского уровня.

- Боюсь, что с этим как раз проблемы. У меня хранится письмо-обращение к общественности австралийца Эндрю УИЛЛЕРА, который был дирижером ТСО лет десять назад. Его приглашали на работу и обещали зарплаты, квартиры, инструменты для музыкантов. Но своих обещаний краевая администрация не выполнила. Он уезжал с горечью в душе и убеждением, что с нашими музыкантами вполне можно было бы сделать "выездной" оркестр.

- В наше время решать финансовые проблемы очень непросто. Но если речь идет о работе с дирижерами, то я предлагаю тот вариант, который есть в Красноярске, Томске, Волгограде и других городах, а также в Европе, когда заключается контракт с главным дирижером и художественным руководителем оркестра (я убежден, что это должно быть одно и то же лицо). Это значит, что у него есть определенное количество программ в течение года, а на остальных программах работают приглашенные дирижеры. Общая стратегия и репертуар обговариваются именно с художественным руководителем. Этот мобильный вариант может быть полезным для оркестра, если интенсивно заниматься в те моменты, когда главный дирижер будет приезжать. Такая работа определяет лицо коллектива.

- Мне рассказывали молодые пианисты, как они искали спонсоров, чтобы поехать в Москву на Международный фестиваль камерных ансамблей. Бизнесмены, к которым они обращались, крутили пальцем у виска. Как вы относитесь к тому, что людей, занимающихся искусством, считают ненормальными?

- С этим ничего нельзя поделать. Во всем мире есть массовая культура, а есть немассовая, или даже элитарная. Причем мы наблюдаем, например, что опера раньше была массовым искусством, а ныне круг почитателей сузился. Но существует высокая музыка, и, поднявшись до элиты, человек начинает интересоваться ею. Я не говорю сейчас о тех, кто просто любит это искусство.

Если бизнесмен не интересуется классической музыкой, то это говорит о том, что он еще не вполне успешен, не вошел в элиту, и не понял, насколько престижно ходить на классическую музыку, балет, оперу, слушать сольные классические концерты.

- Или коллекционировать живопись, создавать клубы коллекционеров, как в столицах.

- О том, что искусство бесполезно, говорили давно. Вот строки Беллы Ахмадуллиной: "...и бесполезной выгоды искусств возжаждет одичалый ум невежды". Странная высокая и бесполезная выгода искусства.

С моей точки зрения, искусство - это высшее, что делает человек. Человек как биологический вид возник только для того, чтобы делать искусство. Все остальное - это так, для поддержания штанов. А тот чистый остаток, который остается от человека как вида, - это как раз искусство. Еще есть философия, которую ни в коем случае не надо путать с идеологией.

Вообще-то, когда говорят: "Ты ненормальный, что занимаешься искусством", то это правильно. Человек и не должен быть "нормальным" "Нормальные" люди поддерживали нацизм, сталинский террор и прочие "прелести". Человек тогда человек, когда ненормален, когда в состоянии выходить за пределы "нормального" благополучия и "нормальной" душевной черствости.

Более того, если быть честным, человек ведь вообще как вид ненормален и неестественен, потому что с самого начала вырван из природы, в нем с самого начала есть внутренний разрыв. Именно поэтому ему нужен "клей" - культура (в широком смысле), религия, идеология, бизнес. Любое его занятие ненормально, включая бизнес. Почему бизнесмен думает, что его деятельность нормальна? Только по привычке. Или, скажем, власть! Кто сказал, что она нормальна? Она "нормальна" только потому, что люди договорились считать ее таковой.

Но искусство честнее. Оно не выдает себя за нормальное. Оно поддерживает высокую ненормальность человека. Так же как философия - это по существу безумное занятие, так как философы задают вопросы, на которые в основном или нет ответов, или эти ответы неудобны для "нормальных". Недаром же нормальные люди осудили Сократа и заставили выпить чашу с ядом.

- Как вы стали членом философского клуба России? Как вы все успеваете? Преподаете, дирижируете, пишете научные труды и музыку?

- В клуб меня пригласили. Это виртуальное сообщество, где представлено несколько моих работ. Для меня философия не хобби, а образ жизни. Ведь мышление - часть внутреннего времени человека. И самое главное: мы всегда успеваем делать то, что любим.