"Образы Богоматери" на фотобумаге

12 сентября в галерее Portmay откроется выставка фоторабот Владимира АСМИРКО. Ее автор - талантливый режиссер, оператор и фотохудожник, родом с Сахалина. Работал во Владивостоке на "Дальтелефильме", в ОТВ-Прим и ВГТРК, а сейчас живет и работает в Москве, возглавляя продюсерский центр "Светлояр".

Его документальный фильм "В Японию на поиски... России" (2002 г.) стал номинантом XIII Международного кинофорума "Золотой Витязь".

Авторские фотовыставки Владимира Асмирко демонстрировались в России, Казахстане, в Украине, Литве и др. В 2005 г. его фотопроект "Храм по имени Россия" стал лауреатом Фестиваля православной культуры "ЦАРСКИЕ ДНИ" в Екатеринбурге.

Выставку "Образы Богоматери" владивостокцы увидят одними из первых. Фотохудожник собирал образы по всему миру. Он был в Назарете, где прошло детство Христа. В 1969 году там был возведен и освящен Храм Благовещения - крупнейший на Ближнем Востоке собор, заметный еще на подъезде к городу. Там собрана уникальная коллекция "портретов" Богоматери, нарисованных художниками разных стран. Замысел выставки заключался в том, чтобы создать многовариантность передачи ее образа, и это получилось.

Одно из мест, куда мало кого допускают, - мужской монастырь на горе Афон. Владимир побывал и там и привез уникальные снимки. Некоторые из них можно будет увидеть на выставке.