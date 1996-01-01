"Маленький Египет" развернется во Владивостоке

С 20 по 23 сентября во Владивостоке пройдет Второй Дальневосточный фестиваль восточных танцев "Маленький Египет". Как сообщили в Приморской федерации восточного танца, ожидается, что в фестивале примут участие более 200 танцовщиц, а своим опытом со всеми желающими поделятся заслуженный педагог Египта Фариза САИД (Фрейз) и победительница чемпионата России среди профессионалов по танцу живота Полина КУДРЯВЦЕВА.

Как рассказала президент Приморской федерации восточного танца Анна БАРАНОВА, фестиваль "Маленький Египет" будет крупнейшим мероприятием в области восточных танцев на Дальнем Востоке.

Как рассказали в Приморской федерации восточного танца, кроме соревнований танцовщиц и гала-концерта с участием победителей конкурса и гостей "Маленького Египта" в рамках фестиваля Фариза Саид и Полина Кудрявцева проведут мастер-классы. Мадам Фрейз приготовила для победителей конкурсной программы специальные призы - приглашения на ее фестиваль "Найл Групп" в Египет.

Участвовать в мастер-классах и конкурсной программе смогут все желающие, проживающие на территории Российской Федерации. Начинающие танцовщицы могут участвовать в конкурсе с 17 лет, а занимающиеся танцами профессионально не менее трех лет - с 18. Согласно положению фестиваля, конкурсанты будут соревноваться в нескольких категориях и возрастных группах. Участники будут состязаться в номинациях классический восточный танец, фольклорный народный танец, а также двух шоу - "Ракс Шарки" и Bellydance. Регистрация участников Дальневосточного фестиваля "Маленький Египет" закончится 10 сентября.

Конкурсная программа и гала-концерт пройдут в театрально-концертном комплексе "Андеграунд".