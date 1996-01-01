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Не повезет только птице

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Утонченный вкус, как известно, нередко жаждет простых развлечений. И черный крестьянский хлеб иной раз милее вип-персонам, чем сотни изысканных блюд. Элитная база отдыха "Владимирская слобода" в эту субботу устраивает ночную вечеринку "Сельский шик" у бассейна под открытым небом.

Всем пришедшим обещают романтику русской деревни прямо у бассейна под открытым небом, чистый воздух, атмосферу деревенского клуба, запах свежего сена, неутомимых девчушек гоу-гоу, молочный фри-бар с настоящим домашним молоком и модных городских ди-джеев в облике рубаха-парень. Вечеринка начнется с приходом прекрасных танцующих див и продлится до первых петухов.

Самыми печальными на этой вечеринке будут, наверное, только курицы, заключенные в висячие клетки. Любую из них любой желающий сможет заказать, и ей тут же вынесут приговор, а потом приготовят для гостя по специальному деревенскому рецепту "а ля рюс".

Из ресторанно-клубных анонсов заманчиво звучат также вечеринка "Дикие розы" в НК "Фабула Прожект" (в ночь с 31 августа на 1 сентября) и "Светский раут" в ресторане "Георг" (1 сентября).

В эти выходные жители и гости города смогут познакомиться с очередной японской экспозицией. В музее им. В.К. Арсеньева 1 сентября открывается выставка "Современное прикладное искусство Японии". Экспонаты выставки разделены на 6 групп: "Яркая экспрессия", "Изысканная простота", "Острота", "Утонченные детали", "Деформация или красота неровностей", "Цветы и Птицы". Организаторы выставки: Генеральное консульство Японии во Владивостоке, Японский Фонд, музей имени В.К. Арсеньева.

31 августа последний день Первой международной выставки лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревэкспо-2007". Экспонаты размещены на территории спорткомплекса "Динамо".

Разнообразьте свои выходные посещением разных мест или остановитесь на каком-то одном.

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