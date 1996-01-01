Награды собрались в книге

Известный российский фалерист-исследователь Сергей ШИШКОВ представил новую книгу "Награды современной России" в минувший вторник. Красочно оформленный 2-томник общим объемом свыше 1000 страниц представляет собой 6 и 7-й тома многотомного издания, посвященного наградной системе российского государства - с 1698 г. по настоящее время.

Напомним, с 2000-го по 2005 год. из-под пера Шишкова вышли издания "Награды России 1698-1917" и "Награды СССР 1918-1991". Последняя книга является первой попыткой обобщить и систематизировать все опубликованное до сегодняшнего дня о наградной системе современной России. Наградная система, появившаяся после распада СССР, началась в 1992 г. В 2007 г. исполняется 15 лет как она существует. За это время по этой теме не было опубликовано ни одной книги, которую могли бы полноценно использовать историки, специалисты-сотрудники музеев и архивов, коллекционеры, а также все неравнодушные к теме отечественной фалеристики.