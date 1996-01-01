www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

День города: море, девушки и танцы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как известно, бесконечно долго можно смотреть на три явления: огонь, море и... красиво танцующего человека. В грядущие выходные у владивостокцев и гостей города есть возможность попасть под гипноз этой красоты: 30 июня в концертном комплексе Fesco Hall открывается XVII Международный фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья" (см. стр. 21).

Не менее богатым на впечатления обещает стать и Land-art фестиваль "Лабиринты острова Русский", который пройдет с 30 июня по 2 июля. Организатор - Некоммерческое партнерство "Творческий город", при поддержке Благотворительного фонда Владимира ПОТАНИНА и Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. Вас ждут арт-площадки на форте Поспелова, прогулки по южному рубежу обороны города, выступления творческих коллективов, экскурсионная программа на острове Русский.

Злые языки утверждают, что бесконечно долго можно любоваться еще на одно явление - паркующуюся блондинку. "Barbie Дура" - так называется вечеринка, посвященная блондинкам с кукольной внешностью, которая пройдет 29 июня в ночном клубе Placebo. Устроители обращаются к потенциальным посетителям-мужчинам с такой зазывалкой: "Вы давно не играли в куклы? Мы доставим вам такое удовольствие! " Во как!

Тематика женской красоты и жаркого лета будет обыграна 30 июня в другом ночном заведении Владивостока - OutHall. Здесь объявят победительницу июньского конкурса "Мисс TYSA.RU".

"R`n`B cafe Bounce" - в ночь на 1 июля приглашает жителей и гостей города на вечеринку в стиле RnB vs. House на берегу моря под открытым небом. Место проведения: база отдыха "Каравелла" (бухта Шамора, 1-й пляж), начало в 21.00. Ехать самим туда не обязательно: 30 июня с 19.30 до 20.00 в конце местного Арбата (ул. Фокина) желающих будут ожидать автобусы, которые отвезут вас на место вечеринки, а после - заберут обратно. Цена участия 300 руб.

Ну а тем, кто превыше всего ценит безопасность, высокие технологии и стремительное перемещение в пространстве, город дарит в эти выходные две выставки-ярмарки в спортивном комплексе "Динамо": "Безопасность-2007" и "Транспорт-2007". Уже завтра, 29 июня, можно познакомиться со стендами и даже что-то купить!

С Днем города!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru