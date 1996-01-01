День города: море, девушки и танцы

Как известно, бесконечно долго можно смотреть на три явления: огонь, море и... красиво танцующего человека. В грядущие выходные у владивостокцев и гостей города есть возможность попасть под гипноз этой красоты: 30 июня в концертном комплексе Fesco Hall открывается XVII Международный фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья" (см. стр. 21).

Не менее богатым на впечатления обещает стать и Land-art фестиваль "Лабиринты острова Русский", который пройдет с 30 июня по 2 июля. Организатор - Некоммерческое партнерство "Творческий город", при поддержке Благотворительного фонда Владимира ПОТАНИНА и Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. Вас ждут арт-площадки на форте Поспелова, прогулки по южному рубежу обороны города, выступления творческих коллективов, экскурсионная программа на острове Русский.

Злые языки утверждают, что бесконечно долго можно любоваться еще на одно явление - паркующуюся блондинку. "Barbie Дура" - так называется вечеринка, посвященная блондинкам с кукольной внешностью, которая пройдет 29 июня в ночном клубе Placebo. Устроители обращаются к потенциальным посетителям-мужчинам с такой зазывалкой: "Вы давно не играли в куклы? Мы доставим вам такое удовольствие! " Во как!

Тематика женской красоты и жаркого лета будет обыграна 30 июня в другом ночном заведении Владивостока - OutHall. Здесь объявят победительницу июньского конкурса "Мисс TYSA.RU".

"R`n`B cafe Bounce" - в ночь на 1 июля приглашает жителей и гостей города на вечеринку в стиле RnB vs. House на берегу моря под открытым небом. Место проведения: база отдыха "Каравелла" (бухта Шамора, 1-й пляж), начало в 21.00. Ехать самим туда не обязательно: 30 июня с 19.30 до 20.00 в конце местного Арбата (ул. Фокина) желающих будут ожидать автобусы, которые отвезут вас на место вечеринки, а после - заберут обратно. Цена участия 300 руб.

Ну а тем, кто превыше всего ценит безопасность, высокие технологии и стремительное перемещение в пространстве, город дарит в эти выходные две выставки-ярмарки в спортивном комплексе "Динамо": "Безопасность-2007" и "Транспорт-2007". Уже завтра, 29 июня, можно познакомиться со стендами и даже что-то купить!

С Днем города!