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Приглашает V Владивостокская биеннале визуальных искусств

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 28 июня по 5 июля во Владивостоке будет проходить V Владивостокская биеннале визуальных искусств, церемония открытия которой состоится 30 июня в 19.00 в театре "Андеграунд" (ул. Гоголя, 31).

В рамках биеннале - открытие выставок "Русская Америка: за океаном и облаками", "Китай. Обаятельный Муданьцзян", выставки-конкурсы фотографий "Владивосток глазами молодых", арт-проекта "Человеки", "Времена года в Нисивага преф. Иватэ", выставка-конкурс "Манга Российских авторов", проект "Арт-флора", фотовыставка "Возвращение... Владивосток на страницах семейного альбома, Япония", мастер-классы, театральные представления и многое другое. Вернисажи биеннале будут работать в выставочных залах ПГОМ им.В.К. Арсеньева, МВЦ ПГОМ им.В.К. Арсеньева, Мемориального дома-музея В.К. Арсеньева, галереи "Порт мэй", галереи современного искусства "Арка", выставочного зала отеля "Версаль", холле театра "Андеграунд" ВГУЭС.

Арт-проект "Человеки" откроется 29 июня в 12.00 в Международном выставочном центре им. Арсеньева (ул. Петра Великова, 6). Его авторы - приморские художники Александр Арсененко, Евгений Макеев и Владимир Погребняк - приглашают всех желающих нарисовать свое дерево на общем полотне размером 2х3. Приходите и "посадите" свое дерево на картине, которая будет передана в подарок городу-имениннику.

1 июля с 14.00 Клуб любителей японской культуры при Японском центре и Общество японцев во Владивостоке проводят праздничную акцию "Милости просим в японский дворик!" Во дворе по ул. Фокина, 11 (вход в первую арку направо, если идти по "Арбату" к морю от ул. Алеутской) будет оформлена токонома - декоративная ниша с каллиграфическим свитком кисти САКАМОТО-сэнсэй.

Японские участники будут на улице готовить национальные блюда - икаяки и окономияки, подавать зеленый чай, устраивать игры, танцы, традиционные для лета. А дерево во дворе на это время превратится в Дерево желаний, как это обычно делают в Японии 7 июля на праздник Танабата. Так что загадывайте желания и приходите!

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