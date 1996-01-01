"Меридианы Тихого" представят мировую премьеру

Большинство фильмов, представленных в различных программах V международного кинофестиваля "Меридианы Тихого", будут показаны впервые в России.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, зрителей также ожидают международные премьеры. В программе "Специальное событие" состоится мировая премьера фильма известного австралийского режиссера Пола КОКСА "Спасение". Это драма о любви и ненависти, верности и предательстве, о непростой жизни вдали от родины. Часть эпизодов фильма снималась год назад во Владивостоке, во время четвертого кинофестиваля. Именно эти кадры всплывают в ностальгических воспоминаниях о родине главной героини ленты. В роли русской эмигрантки - наша соотечественница Наталья НОВАКОВА. Во Владивостоке картину представят режиссер Пол Кокс и исполнитель одной из главных ролей - Брюс Майлс.

В V Международном кинофестивале "Меридианы Тихого" примут участие кинематографисты 35 стран. В дирекцию кинофестиваля поступило более 300 лент из России, Японии, Китая, Индии, Филиппин, Чили, США и других стран.