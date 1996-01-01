Обновленная филармония приняла первых гостей

Приморская краевая филармония, прошедшая капитальную реконструкцию, приняла первых гостей после продолжительного ремонта.

Как сообщает корреспондент РИА PrimaMedia, на открытии выступил Тихоокеанский симфонический оркестр под руководством московского дирижера Михаила АРКАДЬЕВА. После первого отделения и сюиты Г. Свиридова "Время вперед" зал восторженно "бисировал" и не отпускал артистов на перерыв. Михаил АРКАДЬЕВ под неумолкающие овации повторил композицию без оркестра.

Программа выступления была изменена. Многие музыкальные произведения из второго отделения прозвучали в первом.

Это было связано с тем, что во втором акте чиновники вынуждены были покинуть филармонию.

На первом концерте присутствовали губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, зампредседателя Совета Федерации РФ Светлана ОРЛОВА, министр финансов России Алексей КУДРИН, другие высокие гости.

В ходе восстановительных работ в филармонии были полностью заменены несущие конструкции здания, установлены новая вентиляция и система кондиционирования воздуха, построена новая электроподстанция, в зале установлен самый современный свет.

Еще одна гордость филармонии - новый рояль "Стенвей Сонг". Такие инструменты используют на лучших концертных площадках мира.

Современное оборудование закуплено для зрительного зала. Здесь установлены новые комфортабельные кресла, а сцена оснащена самым современным звуковым и осветительным оборудованием отечественного производства, установлен новый занавес. Также полностью отремонтированы два буфета, гримерки и артистические уборные, репетиционный зал, вспомогательные помещения.