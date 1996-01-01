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Чтиво на 47 минут
Чемпионке мира по по скорочтению Энн ДЖОНС хватило 47 минут, чтобы прочесть последнюю книгу о приключениях Гарри Поттера. Рецензию Энн Джонс опубликовала газета The Sun. Джонс подтвердила слова автора книги Джоан РОУЛИНГ о том, что последняя книга - самая мрачная из всех семи томов: "Книга местами пугающая, но после того как было уже все сказано и сделано, Джоан Роулинг оставляет конец, которому фанаты очень обрадуются. В финальной главе действие переносится на 19 лет вперед и в эпилоге рассказывается о том, что произойдет с главными героями".
В книге рассказывается, что впоследствии Гарри Поттер женился на младшей сестре своего школьного друга Рона, рыжеволосой Джинни, которая сделала его многодетным отцом, передает РИА "Новости".
Незадолго до выхода книги сеть книжных магазинов Waterstone's предложила всем поклонникам книг Роулинг оставлять свои подписи под петицией с просьбой к писательнице не останавливаться на последней книге "Гарри Поттер и роковые мощи".
Писательница, в свою очередь, подала всем любителям волшебства надежду, намекнув, что ей тяжело расставаться со своими героями...
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