Новый Гарри Поттер ожидается в декабре

- Когда во владивостокских книжных магазинах появится новая книга о Гарри Поттере "Гарри Поттер и роковые мощи" (Harry Potter and the Deathly Hallows)?

- Как сообщили "ЗР - Диалог" в сети магазинов "Книжный червь", новинку, переведенную на русский язык, во Владивостоке ожидают только в середине декабря. Столь поздние сроки связаны с техническими трудностями издательства "Росмэн", которое планирует устроить из дня начала продажи переведенной книги такое же шоу, как в Великобритании. Издательство ожидает, что продажи последней части "поттерианы" будут рекордными - число предварительных заказов уже превысило два миллиона.

"Англоязычной версией книги покупатели также интересуются, - рассказал менеджер по ассортименту "Книжного червя" Роман, - но мы не будем ее заказывать. Немногим фанатам проще выписать ее через интерернет-магазины".

Как выяснилось, цены в самых популярных интернет-магазинах на "Harry Potter and the Deathly Hallows" колеблются от 1850 до 2007 рублей без доставки. Зато и Ozon.ru, и Moymir, и Bestseller.biblim.ru имеют запасы рекордно распродаваемого издания на складах, и книгу можно получить в течение 10 дней.

Первоначально издательство "Росмэн" обещало закончить работу в ноябре, хотя сам профессионально выполненный перевод будет готов к концу августа. Авторы перевода - Майя ЛАХУТИ и Сергей ИЛЬИН. Интересно, что "Росмэн" не считает название "Гарри Поттер и роковые мощи" правильным. Все желающие не смогут сразу получить книгу, потому что, как пояснил PR-директор издательства, "типографии не успеют сразу напечатать более 1,8 млн экземпляров". Ориентировочная стоимость книжки на русском языке 300 рублей.