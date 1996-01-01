Фестивальная самба

Самый крупный на Дальнем Востоке турнир спортивного бального танца "Звезды Приморья-2007" завершился, торжественно и с размахом, закрыв танцевальный сезон до сентября. Как и в предыдущие 16 лет, он собрал лучшие дуэты, открыл новые звезды и определил ориентиры развития танцевального спорта на ближайший год.

Досье Всего на фестиваль собралось около 650 пар из самых разных уголков Дальнего Востока, приехали на турнир танцевальные дуэты из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, а также пары из Японии и Китая.

По словам организаторов турнира, КНР с каждым годом привозит все больше танцевальных дуэтов, уровень подготовки которых, безусловно, растет. Для этого есть предпосылки внутри Китая: танцевально-спортивные клубы получают поддержку от правительства, а в страну приезжают самые лучшие педагоги со всего мира. И такая политика начинает приносить свои результаты. Если еще недавно китайские пары сильно отличались по уровню подготовки от российских дуэтов, то сегодня они все увереннее идут в гору. Это, кстати, отметили и судьи, пропустив пары из КНР в финальные соревнования, но призовые места во всех возрастных группах в этом году все-таки достались дальневосточным танцорам.

Итак, первые три призовых места в соревнованиях, в ходе которых разыгрывался Кубок губернатора Приморского края (19 и старше, латиноамериканская программа), завоевали воспитанники Дмитрия СТЫЦЮКА и Елены СОЛОВЬЕВОЙ (ТСК "Торнадо-Дэнс", Владивосток). Лучшими среди юных танцоров возрастной группы 10-11 лет были пары из Уссурийска ("Фортуна-Дэнс"), Владивостока (танцевальные клубы "Радость" и "Созвездие улыбок") и Хабаровска (ТСК "Аэлита"). Первое место в возрастной группе 7-9 лет завоевала пара из Находки (ТСК "Надежда"). Кстати, именно эта пара весной этого года завоевала титул чемпионов России в своем возрасте.

Досье Призовые места в категории Юниоры 1 завоевали танцоры из Владивостока ("Юность-Планеты", "Радость", "Созвездие улыбок", "Танцевальный мир"), Уссурийска ("Фортуна- Дэнс"), Хабаровска ("Фантазия"), Петропавловска-Камчатского ("Гейзер"), Южно-Сахалинска ("Ониона"). В призерах возрастной категории Юниоры 2 (14-15 лет) оказались пары из Хабаровска ("Аэлита", "Фантазия", "Сиара"), Владивостока ("Радость" и "Танцевальный мир"), Санкт-Петербурга ("Арт-Данс"), Находки ("Алые Паруса") и Большого Камня ("Рандеву").

Выход дальневосточных пар на призовые позиции особенно приятен в первую очередь потому, что судейство на фестивале "Звезды Приморья" считается одним из самых объективных.

Досье На турнир этого года были приглашены 35 судей из Японии, Китая, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Волгограда, Сахалина, Камчатки, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев.

Как говорят сами танцоры, судейство было более чем объективным. Поэтому "Звезды Приморья" для танцоров - это своеобразная точка отсчета и справедливый итог пройденного.

Как всегда порадовала гостей и участников фестиваля шоу-программа. И здесь слова благодарности стоит сказать организаторам турнира, которым каждый год на протяжении вот уже 17 лет удается на заключительном концерте показать не только отдельные танцевальные номера, но и создать настоящий танцевальный спектакль, с участием звезд российского и международного уровня, а также сильнейших танцевальных коллективов Приморья.

В этом году на паркете Fesco Hall с показательными номерами выступили чемпионы России по 10 танцам 2007 г. Анна КУЗЬМИНСКАЯ и Андрей ЗАЙЦЕВ, покорив публику зажигательным джайвом и чувственной румбой. Звезды аргентинского танго Сильвио ГРАНД и Майра ГАЛАНТЕ и финалисты третьего всемирного чемпионата по танго Алексей БАРБОЛИН и Юлия ЗУЕВА на несколько минут перенесли публику в Буэнос-Айрес, исполнив страстное танго и виртуозную милонгу. Местные танцоры порадовали публику не меньше. Театр танца "Созвездие улыбок" представил на суд публики два новых номера - лиричный вальс "Как упоительны в России вечера" и заводной танцевальный калейдоскоп в стиле диско. В концерте также приняли участие камерный балет "Алетея", театр современного танца "Каури", ансамбль "Фламенко". Полуторачасовой концерт прошел под восторженные овации зрителей, которые "на ура" принимали каждый номер концертной программы.

Как и всегда, фестиваль стал настоящим подарком для всех, кто любит его величество Танец. И каждый, кто принимал в нем участие или наблюдал за соревнованиями из зрительного зала, может подвести свой, индивидуальный итог. Кто-то окрылен успехами, кто-то недоволен своими результатами и намерен во что бы то ни стало изменить положение дел. Но для автора этих строк (Издательская компания "Золотой Рог" является бессменным информационным партнером фестиваля), наблюдающего за развитием фестиваля на протяжении последних 10 лет, ясно одно: "Звезды Приморья" - самый крупный турнир региона, который подводит итог танцевального сезона и с которого начинается отсчет новых достижений. Он открывает и растит новых звезд. Уже сегодня можно говорить о том, что на фестивале выросло целое поколение танцоров - те, кто когда-то делал на паркете свои первые танцевальные шаги, сегодня покоряют новые вершины, а те, кто еще недавно сам очаровывал судей и зрителей мастерством исполнения танцев, стоит в судейской линейке, оценивая пары.

Для нас, владивостокцев, особенно приятно, что самый крупный региональный турнир проходит на приморской земле. Фестиваль поддерживают и местная власть, и местный бизнес. Ведь за красотой, которую демонстрируют танцоры на сцене, стоит колоссальный, ежедневный труд детей, подростков, молодежи. А это в наше время, когда для физического и духовного здоровья подрастающего поколения делается не слишком много, дорогого стоит...