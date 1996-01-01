Артэтажи биеннале

В проекте "Тояма - Владивосток" приняли участие восемь художников из Японии. На пресс-конференции они выразили большой интерес к русскому искусству, дружеским отношениям с коллегами, обмену опытом на лучших художественных площадках Владивостока.

В залах "Артэтажа" выставлены картины художников из Тоямы, Владивостока и Москвы. Работы Ильяса ЗИНАТУЛИНА, Кати КАНДЫБА, Игоря ДЕМИДЕНКО, Натальи ПОПОВИЧ, Михаила ПАВИНА необычно смотрятся рядом с полотнами японских художников. Такое впечатление, что современная живопись понемногу теряет национальное своеобразие, и если между государствами еще существуют границы, то художники их уже не ощущают.

Считая неправильной ситуацию, когда развитие экономики ставится выше развития культуры, японские художники уверены, что такое отношение приведет человечество к животному существованию. Изо всех сил противостоя этой губительной тенденции, они регулярно проводят в Тояме фестивали искусства. На большое событие - "Художественную выставку дружественных народов Восточной Азии" - с 1999 года японцы приглашают художников из Владивостока. Елена НИКИТИНА первый раз побывала на этой выставке в 2002 году.

- Мне повезло, - вспоминает Елена. - Меня выбрали совершенно случайно. Беседуя с художником из Владивостока Александром ДОЛУДОЙ, организаторы выставки ткнули пальцем в каталог молодежной выставки "Территория надежды" (у нас всегда трудности с изданием каталогов, и это был единственный на тот день, где была моя фотография) и сказали: хотим, чтобы она приехала. Японцы прекрасно принимают гостей, готовят большую культурную программу: икебана, чайная церемония, храмы, походы в гости. Со многими художниками из Страны восходящего солнца я знакома уже не первый год. В маленькой Тояме регулярно проходит биеннале, в ней принимают участие художники из Франции, Турции и, конечно, Кореи, Китая, Таиланда и других стран Восточной Азии. Мои японские коллеги считают: не так интересно, что происходит в столичных городах Токио и Москве, гораздо более полно выражает душу народа искусство художников маленьких городов - Тоямы и Владивостока. В Японии принято проводить мероприятия высокого уровня - с симфоническим оркестром, знаменитыми музыкантами - в небольших деревеньках и даже в лесу. И такие фестивали очень популярны.

Что касается цифр, то нынешнюю биеннале считают пятой, между тем директор музея "Артэтаж" Александр ГОРОДНИЙ отметил, что 10 лет назад режиссер камерного театра Леонид АНИСИМОВ провел первую биеннале визуальных искусств, положив начало театральному движению двух стран навстречу друг другу. Именно тогда Александр понял, что художникам тоже надо встречаться, это дает мощный толчок творческому развитию каждого. Кстати, в предстоящую пятницу, 6 июля, на площадке Уссурийского драматического театра в рамках Международного фестиваля классической пьесы "Никольск-Уссурийский" Леонид Анисимов дает мастер-класс по системе Станиславского, а в 17.00 можно увидеть международный проект - спектакль Чехова на русском, английском и японском языках.

Как отметила искусствовед Наталья ЛЕВДАНСКАЯ, нынешняя биеннале наконец-то уделила весомое внимание живописи. Помимо "Тоямы - Владивосток" в "Артэтаже" открыты выставки "Китай. Очарование Муданьцзяня" в галерее "Арка" и Международном выставочном центре им. Арсеньева; "Времена года. Япония" в галерее "Портмэй"! "Русская Америка: за океаном и облаками!", "Народное искусство префектуры Симанэ", "Владивосток - Чистое море - Мастера и дебютанты" в музее им. Арсеньева. На острове Русский прошел фестиваль лэнд-арта. В форте Поспелова художники построили лабиринт и продемонстрировали оригинальную фотоинсталляцию на казенных наволочках "Сны 21-й роты гарнизона острова Русский".

Биеннале продолжится еще пару дней, и еще можно успеть это увидеть. Кроме, увы, потрясающего танца бакалавра изобразительного искусства Тани ЁИДЗИ в музыкальном сопровождении Татинака ХИОДЕДЗИ и Гайоо ИКАРИ на контрабасе и кото. Юноша танцевал на открытии выставки в "Артэтаже". Это было необычное, почти мистическое действо, не укладывающееся в европейское представление о танце. Забыть это невозможно. Мыслями возвращаешься в эту первобытную мистерию снова и снова. Но это не единственное потрясение, которое дарит биеннале. Приходите! Двери открыты для всех!