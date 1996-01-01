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Кино изнутри
Я - на съёмочной площадке! Все в моей жизни изменилось с тех пор, как сюда попала. Как будто взмах волшебной палочки, и вот - мечты сбываются! Пусть это не Голливуд, не Москва, это наш родной город...
Во Владивостоке есть любители кино - люди, готовые идти на жертвы ради рождения киноиндустрии. И я стала одной из них.
Знаменательным событием для любителей кино во Владивостоке стал первый игровой короткометражный фильм "Небесный мобильник" по одноименному рассказу известного московского писателя Артура КАНГИНА, снятый усилиями кинокомпании "Восточное Кино". Режиссером проекта стал Михаил ГОТЕНКО. Я же заняла достойное место ассистента режиссера. На малобюджетный фильм кастинг не предусматривался, и режиссер пригласил для участия радио- и телеведущую Оксану ЯКУШ. Главную же мужскую роль исполнял известный на Дальнем Востоке спидвеист Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ. Подобралась очень дружная команда. Фильм начинается с серьёзной аварии, в которую попадает главный герой, но судьба дает ему шанс и... мобильник, на который он получает сообщения с небес. Спасая девичью душу, Павел (главный герой картины) остается на земле с любимой девушкой. Жизненную историю, которая может произойти с каждым, уже показали на местных каналах. Презентация фильма состоялась в спорт-баре "Чемпион", где журналисты и гости впервые увидели законченную версию киноленты. Фильм произвел впечатление, у многих "бегали мурашки по коже" и блестели глаза. Все участники проекта были на седьмом небе от счастья!
Не успели актеры и съемочная группа отойти от впечатлений, как Михаил Готенко вновь назначил время сборов для знакомства с новым сценарием и актёрами. "Вот оно. Наше новое дело! - сказал режиссер, протягивая сценарии членам съемочной группы. - Ознакомьтесь!" Это уже серьезный многосерийный фильм про наркотики, раскрытие преступлений, любовь и предательство - мы назвали его "Леопард охотится ночью". На этот раз наших героев играют профессиональные актеры из Уссурийска и Владивостокского ТЮЗа, и вновь одну из главных ролей играет Оксана Якуш. Для многих это первый серьезный опыт на телевидении, но они ведут себя на площадке как настоящие профессионалы.
Сейчас идут сложные съемки, работа с утра до вечера требует огромных сил и терпения, но вся группа привыкла к напряженному графику. Отсняты экстремальные сцены, записывать которые пришлось на верхнем этаже недостроенной многоэтажки. А впереди нас ждет еще масса трюков, аварий, взрывов. Есть кадры, которые удалось снять с первого раза, но чаще приходится делать десятки дублей: то забыли текст или рассмеялись актеры, то чихнул кто-то. Выручает профессионализм оператора. "Андрей, ну хоть бы раз забыл включить камеру", - подшучивает над ним труппа.
Комментарии режиссера, огромное количество дублей, находки оператора и... "кровь", как настоящая, на лицах преступников - это кино! Все пронизано творчеством, энтузиазмом и профессионализмом, что порой даже забываешь, что это только кино, а вовсе не реальная жизнь, хотя так похоже...
В скором времени кинолюбители смогут посмотреть фильм "Леопард охотится ночью" на экранах своих телевизоров! Приятного просмотра!
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