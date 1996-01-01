Зовет "Рокот Балтики", манит "Дом-2"

Путь самурая есть не только смерть, но и время... Глубокий старик хочет показать нам город, который он видел глазами младенца 83 года назад. Тосимаро ХАРУКИ родился во Владивостоке в 1924 году в семье сотрудника Генерального консульства Японии.

В этом же году его отца - Томомаро ХАРУКИ - вместе с другими сотрудниками консульства новая власть выслала в Токио. Семья увезла с собой в Японию фотоальбом, в котором были собраны фотографии Владивостока, начиная с 1912 года - того времени, когда Харуки-старший открывал здесь свою дипломатическую карьеру. И вот, спустя почти век, уникальный фотоальбом вернулся во Владивосток.

Приходите в музей им. Арсеньева, здесь проходит фотовыставка "Возвращение... Владивосток на страницах семейного альбома Харуки". Фотографии привезла дочь Томомаро - Фунакава ХАРУКИ. На снимках - Владивосток начала ХХ века, каким его видели японцы и русские того времени.

А тем, кто хочет попасть на разностильную вечеринку R&D promo group, которая стартует вечером 7 июля на 36 причале Корабельной набережной под девизом "Всё это крайне необычно...", позаботиться о билетах придется заранее. Цена билета 600 руб., заказ по тел. 76-45-93. Вечеринка пройдет на борту катера повышенной комфортности. Радовать тусовку намерены диджеи: Kash, Egor, Datskiy, Pravdа.

Воскресенье 8 июля 2007 года, не исключено, будет "запечатано" в истории рока. Рок-фестиваль "Рокот Балтики", прогремевший уже в Воронеже, Краснодаре и Красноярске, открывается в этот день во Владивостоке на старом аэродроме (в районе станции Седанка) в 16.00. Устроители обещают, что концерт будет абсолютно бесплатным, выступят "Сплин", "Король и шут", "Смысловые галлюцинации", "Иван ПанфиLOVE", "Самогон", Anglia, "Майкл и Кокс". Кульминацией станет вручение лучшему рок-коллективу города (по итогам народного голосования) культовой гитары Fender в подарок.

А готовы ли вы увидеть Ксюшу СОБЧАК в понедельник 9 июля, в 18.00 на арене Владивостокского цирка?! И не только Ксюшу, но и всех участников реалити-шоу "Дом-2". Для многих молодых людей персонажи этого телепроекта стали настоящими кумирами. Вот и приходите посмотреть на них вживую. Цена билета 600-1200 руб.

Удачных вам выходных и легкого понедельника!