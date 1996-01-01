Гарри Поттер помог установить рекорд в истории почты

Ажиотаж вокруг выхода седьмой книги Джоан РОУЛИНГ о Гарри Поттере помог установить рекорд в истории почты, сообщает РИА "Новости".

"21 июля американские почтальоны доставили нетерпеливым читателям 1,8 миллиона экземпляров последней, седьмой книги о приключениях Гарри Поттера и его друзей, а всего почта вручила в эти сутки 2,4 млн книг. За всю историю почтовая служба никогда не доставляла столько экземпляров одного и того же издания в один день", - говорится в пресс-релизе Всемирного почтового союза, действующего под эгидой ООН.

Первыми читатели книги, заказанной почтой через Интернет, стали граждане США, Великобритании, Франции, Канады и Швейцарии. Ажиотажный спрос на книгу объясняется тем, что автор анонсировала гибель двух главных героев, не сказав кого именно.

"Почтовые службы мира сегодня ежедневно доставляют клиентам более 16 млн пакетов в день, или 6 млрд в год", - отмечается в пресс-релизе.