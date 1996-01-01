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Корейские народные фенечки
В минувшие выходные все желающие, пришедшие на открытие выставки корейского прикладного искусства "ХАНЧИ" в Доме Союза художников, могли принять участие в мастер-классе. Председатель Ассоциации культуры прикладного искусства "Ханчинара" г-жа ЛИ Мёнг Ча показала, как самостоятельно сделать брелки из бумаги старокорейского способа производства.
Такую бумагу делают из тутового дерева, его дробят, после размягчают в воде и осаживают получившуюся клейкую массу на особые решетчатые формы. В результате получаются очень гибкие бумажные листы, чем-то напоминающие ткань. Бумагу старокорейского способа производства окрашивают только натуральными красителями. Используют ее в производстве предметов интерьера и декоративных украшений. Обо всем этом участникам мастер-класса и посетителям выставки рассказал документальный фильм, снятый в одной из сеульских бумажных мастерских.
"Кто бы мог подумать, что из бумаги с одинаковым успехом можно сделать комод, мужской галстук и шкатулку для хранения драгоценностей, - рассматривая экспонаты выставки известных мастеров прикладного искусства, вслух удивлялась одна из посетительниц. - Но особенно мне понравились куклы из бумаги, какие-то очень корейские, с национальным колоритом". Кроме того, на выставке можно было увидеть бумажную традиционную мебель, столики для чайной церемонии, трюмо, торшеры и т.д.
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