www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Рыцари возвращаются

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Тот, кто в минувшие выходные прогуливался по лесным массивам в районе бухты Шамора, мог лично понаблюдать за жизнью в Средневековье.

Рыцари в кольчугах, женщины в длинных платьях и бои на мечах за сердце прекрасной дамы. Вечеринку устраивали владивостокские клубы исторической реконструкции.

Ребятам, занимающимся средневековыми "игрушками", надо отдать должное, ведь ролевые игры проходят не только для любителей нарядиться в латы и кольчуги.

Демонстрация одежд, нравов и обычаев проходит в музеях города, где такие зрелища для посетителей становятся гораздо более захватывающими, нежели обычные экспонаты. Всего реконструкторских клубов во Владивостоке около десятка, некоторые из них являются зарегистрированными организациями, другие же - просто группы молодых заинтересованных лиц, как правило, студентов исторического факультета. Реконструкторы выбирают для каждого мероприятия не только эпоху, но и предполагаемую историческую обстановку.

В эти выходные это была династия Меравингов XII века. Детали одежды воссоздаются до мельчайших подробностей. У любителей исторической реконструкции дома все полки завалены историческими книгами, откуда к каждому мероприятию и выбираются особенности культуры и быта. Например, в эпоху меравингов это были строгие и закрытые льняные платья для девушек, железные кольчуги и шлемы для рыцарей.

Участники делают выкройки и шьют костюмы самостоятельно. У каждого уважающего себя "рыцаря" дома можно найти настоящую кольчугу, которую с трудом можно удержать, и шлем, который ужасно давит на голову, но "рыцарям" неудобства не мешают - чего не сделаешь ради искусства! К тому же позволившие себе вольности в одежде могут спровоцировать "охоту на ведьм".

"За джинсовую рубашку под кольчугой можно покинуть игру. Лучше уж найти мешок из-под картошки, обвязать его бичевой - и получится вполне реальный костюм нищего", - рассказал "ЗР -Диалог" один из участников. В перерывах между подобающими средневековым обывателям занятиями устраивались трапезы и пиршества. Никаких чипсов, коктейлей и полуфабрикатов - лишь белый хлеб, молоко и красное вино для подкрепления духа.

В Средневековье окрестности Шаморы погрузились на целых три дня, а о существовании цивилизации напоминали только вполне современные кемпинговые палатки. После игры хлебнувшие приключений "дамы" и "рыцари" потянулись к общественному транспорту, с заходом в шашлычную и пивную. В латах на молоке долго не протянешь.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru