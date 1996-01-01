Рыцари возвращаются

Тот, кто в минувшие выходные прогуливался по лесным массивам в районе бухты Шамора, мог лично понаблюдать за жизнью в Средневековье.

Рыцари в кольчугах, женщины в длинных платьях и бои на мечах за сердце прекрасной дамы. Вечеринку устраивали владивостокские клубы исторической реконструкции.

Ребятам, занимающимся средневековыми "игрушками", надо отдать должное, ведь ролевые игры проходят не только для любителей нарядиться в латы и кольчуги.

Демонстрация одежд, нравов и обычаев проходит в музеях города, где такие зрелища для посетителей становятся гораздо более захватывающими, нежели обычные экспонаты. Всего реконструкторских клубов во Владивостоке около десятка, некоторые из них являются зарегистрированными организациями, другие же - просто группы молодых заинтересованных лиц, как правило, студентов исторического факультета. Реконструкторы выбирают для каждого мероприятия не только эпоху, но и предполагаемую историческую обстановку.

В эти выходные это была династия Меравингов XII века. Детали одежды воссоздаются до мельчайших подробностей. У любителей исторической реконструкции дома все полки завалены историческими книгами, откуда к каждому мероприятию и выбираются особенности культуры и быта. Например, в эпоху меравингов это были строгие и закрытые льняные платья для девушек, железные кольчуги и шлемы для рыцарей.

Участники делают выкройки и шьют костюмы самостоятельно. У каждого уважающего себя "рыцаря" дома можно найти настоящую кольчугу, которую с трудом можно удержать, и шлем, который ужасно давит на голову, но "рыцарям" неудобства не мешают - чего не сделаешь ради искусства! К тому же позволившие себе вольности в одежде могут спровоцировать "охоту на ведьм".

"За джинсовую рубашку под кольчугой можно покинуть игру. Лучше уж найти мешок из-под картошки, обвязать его бичевой - и получится вполне реальный костюм нищего", - рассказал "ЗР -Диалог" один из участников. В перерывах между подобающими средневековым обывателям занятиями устраивались трапезы и пиршества. Никаких чипсов, коктейлей и полуфабрикатов - лишь белый хлеб, молоко и красное вино для подкрепления духа.

В Средневековье окрестности Шаморы погрузились на целых три дня, а о существовании цивилизации напоминали только вполне современные кемпинговые палатки. После игры хлебнувшие приключений "дамы" и "рыцари" потянулись к общественному транспорту, с заходом в шашлычную и пивную. В латах на молоке долго не протянешь.