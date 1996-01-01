Искусство ношения кимоно познали во Владивостоке

Кимоно стоимостью приблизительно $1 тыс. каждое смогли надеть на себя 20 приморских женщин на мастер-классе по искусству надевания традиционного японского костюма. Урок прошел во Владивостоке 16 июля и был посвящен 15-летию побратимских отношений между Приморским краем и префектурой Осака в рамках проекта "Кимоно из Осаки".

Женщинам, изучающим японский язык в Японском центре, и его сотрудницам дали возможность самостоятельно надеть кимоно в двух стилях - гиндза и тайко, отличие которых заключается лишь в завязке оби - широкого пояса. Кроме верхнего кимоно, нужно было надеть нижнее, перевязаться поясами различной ширины и длины, веревкой, ремешком с прищепками для фиксирования ткани, вставить дощечку на животе для придания ему "плоскости". Для завершения образа настоящей японки нужно было надеть дзори - японскую обувь для кимоно, очень похожую на шлепанцы, где отделяется большой палец, и тари - специальные носочки к дзори. Притом что во всей этой конструкции из-за множеств поясов и ремешков было трудно дышать, нужно было еще уметь держать голову, спину, ходить мелкими шажочками, сидеть. Поэтому членами делегации был проведен краткий инструктаж с демонстрацией. После мастер-класса японцы прочитали гостям лекцию о видах кимоно, его окраске, текстиле и рисунке. Стоимость некоторых экземпляров кимоно может доходить до $60 тыс. и более.