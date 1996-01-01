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Утром - на Змеинку, вечером - на Маяк!
Еще одни летние выходные - еще один летний отрыв. Символ Владивостока - маяк на мысе Токаревского стал притягательным местом для десятков иногородних любителей приморской экзотики. Они уже забронировали билеты. 20 и 21 июля на территории закрытого пляжа пройдет грандиозный клаббинг.
В пятницу здесь будут "штормить" музыкальные стили: BREAKBEAT, DRUM AND BASS, а в субботу - HOUSE, PROGRESSIVE, TRANCE. К ногам публики - потехи с огнем, шоу уродцев, девочки гоу-гоу. Цена входного билета от 300 до 600 рублей. С 21.00 до 1.00 ночи автобусы с железнодорожного вокзала будут отвозить к месту всех желающих, а в пять утра - обратно.
20 июля весело будет и в ночном клубе Placebo. South Park Party - так называется готовящаяся здесь вечеринка. Устроители обещают вживую главных героев мультяшного сериала South Park Party - Стэна, Кайла, Эрика Картмэна и Кенни! Давно мечтали? Тогда встречаемся в Placebo после 22.00.
Это все вечером, а в пятницу утром самое время посетить картодром "Змеинка". В 9.00 открывается чемпионат края по джип-триалу. В переводе на русский - состязание джипов в технике преодоления естественных и искусственных препятствий.
После берите своего ребенка за руку и бодрым шагом направляйтесь в музей Арсеньева. До конца лета здесь идут игровые программы для детей, например "Ловись рыбка". Здесь вас познакомят с традициями рыбной ловли коренных народов Дальнего Востока. "Праздник летнего плодородия - Иван Купала" расскажет об обычаях и истоках происхождения этого праздника. Каждая программа представляет собой театрализованное зрелище, экскурсии и знакомство с интереснейшими предметами прошлого. Выбирайте: "Медвежий праздник", "Сказание о земле русской", "Тайны оружейной палаты", "Русские в Америке, или Орлиное перо - вождь племени".
Кстати, вниманию милых дам: 20 июля в Приморском музее им. В.К. Арсеньева открывается выставка "Мир самоцветов". Камнерезы, ювелиры, народные умельцы из многих уголков России предложат вам свои неповторимые работы. Можно будет не только полюбоваться на эти изделия, но и купить.
Словом, отдыхайте, как можете, и не забывайте про понедельник!
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