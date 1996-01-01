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Новый фильм про "Аквариум"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Правда ли, что Борис Гребенщиков выпустил документальный фильм про закулисную жизнь "Аквариума"?

- Просто позволил его снять, фильм уже продается на двух DVD. "Нам друг с другом не скучно", - говорил БГ, и, право, стоило допустить в "Аквариум" на три недели съемочную бригаду, чтобы в этом мог убедиться всякий неравнодушный зритель. Хотя фильм начинается ровно также, как любой видеоконцерт - с кадров с заполняющими зал зрителями, - в дальнейшем режиссеры Григорий ХВАЛЫНСКИЙ и Максим МАТУШЕВСКИЙ ловко соскакивают с накатанных рельсов и устремляются в леса и поляны средней полосы России.

15 прозвучавших композиций служат то фоном для высказываний участников "Аквариума", то высказывания сами объясняют и дополняют эти произведения. В мифологии группы крайне важную роль играет понятие "естественность": в фильме несколько раз звучит это слово.

Если, программа "Муз-ТВ" является продуктом сговора телевизионщиков и "звезды" - какими аспектами гастрольной жизни последняя должна повернуться к зрителю - то "аквариумисты" в кадре ничего не изображают. Просто живут. Гребенщиков описывает мистический процесс сочинения песен, а затем раскрывает "аквариумовские" технологии внутригрупповой работы над ними - остальные музыканты подтверждают сказанное лидером. Отношения в коллективе, взаимодействие с алкоголем и Богом, любовь к женщинам, ориентиры в музыке - все, что вы хотели знать о людях "Аквариума", но боялись спросить, в ненавязчивом режиме сообщается вам за какой-то час.

Приятно, что ироничной философией "Аквариума" прониклись и авторы фильма - особым удовольствием может стать наблюдение за титрами. Рассуждающие о группе Андрей МАКАРЕВИЧ и Борис АКУНИН, например, представлены титулом "друг БГ" с меняющимися подзаголовками типа "тоже музыкант" или "писатель". На диске №2 представлены бонус-материалы. Есть также два концертных клипа, но самое главное - это видеопредставление музыкантов группы. Наиболее лаконичным оказался Гребенщиков, заявивший буквально следующее: "Я не имею качеств и свойств. Про меня нечего сказать".

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