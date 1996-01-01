Дорогие собаки Глюкозы

- Правда ли, что певица Глюкоза подрабатывает, сдавая в аренду своих собак-доберманов для съемок телесериалов?

- Настоящим заработком это назвать нельзя, но сам факт "сдачи в аренду" имеет место быть. В фильмах снимается ее собака по кличке Дюк. Как стало известно редакции "Твой день.ру", менеджер съемочной площадки сериала "Погоня за ангелом" пожаловался: "Один съемочный день собак Глюкозы стоит очень дорого. Если раньше это была приемлемая сумма в сто долларов, то теперь за питомцев "Иринланда" просят гораздо больше". Но цифру не озвучил.