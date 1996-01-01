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Лолита нашла любовь на "Больших гонках"
Лолита ушла от мужа к любовнику. Певица и телеведущая ток-шоу "Без комплексов" Лолита МИЛЯВСКАЯ, не стесняясь, появляется со своим молодым любовником на съемках передачи, в ресторанах, магазинах, на курортах и светских тусовках. Ее избранник - чемпион мира и Европы по смешанным боям Юрий КИСЕЛЕВ.
Молодой спортсмен сердце капризной "звезды" завоевал не сразу, ему пришлось долго стараться, чтобы Милявская обратила на него внимание. Лолита познакомилась с Юрием прошлым летом на съемках "Больших гонок", которые проходили на средиземноморском побережье Франции. Певица была с ним так же приветлива и мила, как и с другими участниками шоу. В последний съемочный день они обменялись мобильными телефонами, и на этом их общение было закончено.
Возможно, так бы ничего и не началось, если бы две "звезды" случайно не встретились на курорте в Арабских Эмиратах, где телеведущая отдыхала на пару со "старшей сестрой" Борей МОИСЕЕВЫМ. Не подумайте ничего плохого, но Лолита сама так ласково окрестила певца. Весь отпуск Киселев неотступно ухаживал за Милявской, всячески пытался обратить на себя внимание.
Через некоторое время Милявская и Киселев оказались вместе на съемках очередных гонок, которые на этот раз проходили в горах. Водитель микроавтобуса, в котором "звезды" ехали со съемок по горному серпантину, не справился с управлением, и машина чуть не сорвалась с обрыва. Тогда Лолита буквально поседела от страха, а Юрий, наоборот, вел себя очень хладнокровно и мужественно. С того самого момента, когда они оба оказались на волосок от смерти, Киселев и Милявская не расстаются.
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