Оксана Робски отменила свадьбу

Оксана РОБСКИ так и не вышла замуж. Рублевская писательница вместо церемонии бракосочетания устроила себе заграничную поездку.

Жених Оксаны - бывший игрок "Спартака" и "Интера" Игорь Шалимов. Робски долгое время не подтверждала слухи о свадьбе, хотя не скрывала, что Шалимова рассматривала именно как спутника жизни. После поездки Робски призналась, что за день до назначенного бракосочетания улетела в Швейцарию и никаких комментариев по этому поводу не дала.

"Женщина должна быть счастлива в браке, а сколько раз это случится и как долго продлится супружеская жизнь, не важно", - утверждает писательница. Сорвавшаяся свадьба звезды подогрела к ней еще больший интерес.

На презентации своего издательства Оксана Робски объяснила отмену свадьбы следующим образом: четырехмесячный щенок среднеазиатской овчарки по кличке Джузеппе порвал в клочья ее свадебный наряд. Писательница посчитала это знаком судьбы и отменила свадьбу.