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Шевчук помогает детям
В ночь на 23 июня во время грандиозного байк-шоу пройдет аукцион, на котором будет выставлена гитара Юрия ШЕВЧУКА. Музыкант вместе со своей группой "ДДТ" и коллегами из "Крематория", "Короля и Шута" выступит на калининградском аэродроме "Девау".
Александр ХИРУРГ, главный байкер страны, рассказал, что идея проведения такого аукциона возникла давно. Повлияло знакомство с женщиной, которая прошла всю Великую Отечественную войну на мотоцикле. У нее была серьезная болезнь рук, но помочь ей, к сожалению, не успели. Все деньги, которые удастся собрать на аукционе в Калининграде, будут направлены детям, чьи родители погибли в горячих точках, и детям, больным лейкемией. Кроме гитары Шевчука на аукцион будет выставлен один из мотоциклов Александра Хирурга и, наверное, шляпа Армена ГРИГОРЯНА из "Крематория". Для привлечения внимания потенциальных покупателей вести аукцион будет Андрей БАТУРИН - ведущий программы "Время" на Первом канале.
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