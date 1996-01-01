Искусство на продажу

Рано или поздно, кто чаще, кто реже, но произведения искусства покупает каждый. И лучше уж купить что-то подлинное, чем китайско-корейский ширпотреб. В ближайшие дни во Владивостоке есть три точки, где это можно сделать.

До 31 июля в Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12, тел. 427-748) работает выставка работ художника из Находки Виталия ЛАХАНСКОГО. Оптимист и любящий природу человек с удовольствием повесит в офисе или доме его жизнерадостные пейзажи. На его картинах - Приморье, Находка и... Италия, где художник побывал недавно. Городские пейзажи, знаменитые соборы и каналы Венеции написаны с таким удовольствием, что на них приятно будет смотреть каждый день. Немного лукавила на открытии выставки искусствовед Наталья ЛЕВДАНСКАЯ, говоря, что художник отошел от декоративности. Повышенная чувствительность к красоте и цвету не даст ему этого сделать никогда. Виталий Павлович радуется миру и дарит зрителю эту радость. Глядя на его картины, начинаешь понимать, что декоративность - это не грех и не ругательство. Это оптимистическое видение мира.

Досье Виталий ЛАХАНСКИЙ родился в Лесозаводске. В 1971 году окончил Дальневосточный институт искусств, где учился у В. ДОРОНИНА и Ю. ЗЕМСКОВА. Его работы находятся в Министерстве культуры РФ, Приморском музее им. Арсеньева, Интернационал АРТ-галерее Токио, в частных галереях Англии, Финляндии, Швейцарии, Германии, Чехии, Китая.

Керамика Ольги КАЛЮЖНОЙ до 26 июня выставлена в галере "Арка" (ул.Светланская, 5, тел. 410-526). Общее название - "Шелест утренних звезд". Композиции из глины гармоничны, полны философского смысла. Они никогда не надоедают. Их можно разглядывать часами и не один день. Темы нежных панно перекликаются с античностью, Востоком. Керамические "Городской ковчег" и "Домашний ковчег" готовы спасти нас от всех бед и увезти на далекие берега, где нет бед и печалей.

Стоимость работ от 200 до 150 тысяч рублей (это уже композиция из 8 предметов).

Досье Ольга Калюжная, одна из ведущих художников декоративно-прикладного искусства в Приморском края. В творческой биографии Ольги семь персональных выставок. Работы хранятся в музеях, галереях, частных собраниях России и за рубежом.

Музей современного искусства "Артэтаж-ДВГТУ" (ул. Аксаковская, 12) представляет выставку фоторабот Михаила ПАВИНА "20 лет в подвалах чердака".

Досье Михаил Павин родился в 1958 году во Владивостоке, окончил Дальневосточную морскую академию в 1980 году. Член Союза фотохудожников России. В творческой биографии Михаила Павина более 60 выставок в России и за рубежом.

Художник рекомендует свои работы всем, кто не утратил связь с реальностью. 250 фотографий отражают мир жестко и необычно. Они в самом истинном смысле слова являются произведениями современного искусства.