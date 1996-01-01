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На паркет приглашаются "Звезды"
В танцевально-спортивных клубах Дальнего Востока сейчас горячий сезон. Танцевальные дуэты готовятся к самому большому и яркому турниру, завершающему сезон - фестивалю спортивного бального танца "Звезды Приморья-2007", который в этом году пройдет во Владивостоке уже в 17-й раз. За эти годы фестиваль смог перерасти из небольшого турнира местного значения в международный фестиваль танца, на который ежегодно съезжаются лучшие пары со всего Дальневосточного региона, а также гости из центральной России и из-за рубежа.
О том, каким будет турнир 2007 г., в интервью "ЗР" рассказал директор фестиваля, заслуженный работник культуры РФ, руководитель ансамбля "Улыбка" Владимир ТЮРИН:
- Время проведения фестиваля было определено 17 лет назад - мы решили, что турнир, завершающий танцевальный сезон, должен проходить во время празднования Дней города, на одной из самых лучших площадок города. И на протяжении всех лет существования фестиваля мы не изменили этой традиции -"Звезды Приморья" проходят в первые выходные июля на сцене FESCO Hаll.
- Но у фестиваля есть и другие традиции. Например, уже пять лет подряд в ходе турнира разыгрывается главный приз соревнований - Кубок губернатора Приморского края. Это придает состязаниям еще больший азарт и зрелищность. В этом году соревнования на Кубок состоятся?
- Обязательно. Кубок будет разыгран среди танцоров 19 лет и старше, исполняющих латиноамериканскую программу. Именно в этой возрастной группе танцуют пары, уже достигшие достаточно высокого уровня мастерства. А когда к этому прибавляется еще и спортивный азарт - стать обладателем Кубка хочется каждому - танцоры показывают просто высший класс. Именно поэтому Кубок традиционно разыгрывается именно в этой возрастной группе, которую, кстати, очень любят зрители.
- А сколько пар выйдет на паркет в дни фестиваля?
- В конкурсной программе примут участие более 650 пар - точное число обычно мы узнаем уже после начала конкурса, когда зарегистрируются все участники. Как правило, их бывает несколько больше, чем запланировано. Ведь в фестивале может принять участие любая танцевальная пара - предварительного отборочного тура в виде краевых и областных соревнований танцорам проходить не обязательно. Но практика показывает, что на фестиваль собираются сильные танцоры, что свидетельствует о серьезности соревнований. В этом году мы ждем гостей со всех уголков Дальнего Востока (Владивосток, Находка, Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Камчатка, Сахалин и т.д.). Заявки на участие в конкурсной программе пришли также из Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ и Москвы. Ждем и зарубежных гостей - пары из Японии и Китая. Причем с каждым годом число участников из соседних стран, особенно из КНР, растет. А это значит, что турнир становится престижным и за рубежом.
- "Звезды Приморья" танцоры любят в том числе за объективное судейство. Как удается этого достичь?
- Международный статус фестиваля обязывает - судьи, которых мы приглашаем на соревнования, имеют только высшую или международную судейскую категорию. В этом году к нам приедут судьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Волгограда, Сахалина, Камчатки, Амурской области, Хабаровского края. Подтвердили свое участие двое судей из Японии и двое - из Китая. Так что судейство обещает быть более чем представительным. А многочисленный состав приглашенных судей и позволяет жюри быть объективным.
- Ежегодно соревнования завершает гала-концерт. Причем каждый раз организаторам удается показать что-то особенное. В прошлом году в шоу-программе приняли участие финалисты чемпионата мира среди профессионалов Александр БЕРЕЗИН и Ирина ПЕЧЕНОВА, а также финалисты чемпионата мира по аргентинскому танго. В этом году зрителей тоже ждут сюрпризы?
- Заключительный гала-концерт, в котором принимают участие пары мирового уровня и сильнейшие танцевальные коллективы Приморья, - это изюминка нашего фестиваля. И этим он знаменит по всей России. Шоу-программ такого уровня с выстроенной сюжетной линией и высоким уровнем исполнителей практически не показывают на конкурсах, а для нас это традиция. В этом году свое согласие на участие в шоу-программе подтвердили чемпионы Европы по 10 танцам 2006 г., двукратные победители Кубка Европы по 10 танцам, победители кубка Европы по латиноамериканской программе 2007 г., чемпионы России по 10 танцам 2007 г. Анна КУЗЬМИНСКАЯ и Андрей ЗАЙЦЕВ. Кроме этого, в качестве гостей на нашем фестивале выступят звезды аргентинского танго из Буэнос-Айреса, одна из лучших пар в мире Сильвио ГРАНД и Майра ГАЛАНТЕ. Примут участие в шоу-программе и звезды Приморья - сильнейшие танцевальные коллективы с показательными номерами. Наш фестиваль называется "Звезды Приморья", поэтому на приморской земле мы стремимся показать самые разные стили и направления танца в исполнении танцоров мирового уровня и местных звезд. Так что, надеюсь, зрители не будут разочарованы.
Учредители XVII Международного фестиваля "Звезды Приморья - 2007": администрация Приморского края. Организаторы: Общественная организация спортивного танца Владивостока.
Спонсоры фестиваля: "Аэрофлот", туристическая компания "Моринс-тур", ОАО "Синергия", гостиница "Экватор".
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