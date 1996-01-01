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Пэрис Хилтон "положила глаз" на Нагиева

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Известному ведущему позвонили от Пэрис ХИЛТОН и сообщили, что она случайно увидела его фотографии и очень им заинтересовалась. Дело в том, что девушка сейчас находится в Москве и хотела бы предложить актеру роль в своем новом фильме. Только позже выяснилось, что это был всего лишь розыгрыш...

А ведь Дмитрий НАГИЕВ действительно поверил, что он приглянулся западной светской львице. Естественно, от такого предложения актер отказаться не смог. Сломя голову он помчался на окраину Москвы, где якобы должны были состояться кинопробы. Ведущему предлагалось сыграть несколько с цен возле бассейна. Причем сцены были настолько нелепыми, что даже прапорщик Задов не согласился бы их исполнить. Однако Нагиев выдержал все испытания, но потом оказался втянутым в грандиозный скандал.

Еще одной жертвой программы "Розыгрыш" стала актриса Лариса ГУЗЕЕВА ("Жестокий романс"). Сразу надо отметить, что ее супруг знал обо всем изначально, поэтому-то они и заехали в какой-то темный двор. Когда мужчина выбрасывал мусор, то "нечаянно" в этом пакете оказались ключи от машины. Все его попытки вернуть ключи не увенчались успехом, поэтому он отправился за помощью. Гузеева осталась сторожить семейный автомобиль. Представляете, какова была ее реакция, когда подъехал мусоровоз?

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