У Наташи Королевой появилась "дочь"

На съемки очередных "Новых песен о главном" певица Наташа КОРОЛЕВА пришла с маленькой девочкой, которую держала за руку, и представила ребенка всем как свою дочь Нику.

"Знакомьтесь, это моя дочь Ника, а Архип отдыхает с папой", - рассказала певица коллегам за кулисами.

Миленькая кудрявая малышка лет четырех испуганно моргала глазами от повышенного внимания со стороны незнакомых тетей и дядей. "Вот так вот и рождаются слухи", - шепнула Королева девочке. Ника, разумеется, еще не знает, что такое PR, но прекрасно понимает, что ее мама не Наташа Королева, а лучшая подруга певицы.

Тем временем артисты за кулисами не скучали. Филипп КИРКОРОВ активно ухаживал за Ириной АЛЛЕГРОВОЙ и, пользуясь отсутствием гримерши, зашнуровал на певице корсет. В это время его подопечный Дмитрий Колдун слонялся из угла в угол и чувствовал себя потерянным.

"Фабрикант" жаловался друзьям и коллегам, что Киркоров потерял к нему интерес, а ДРОБЫШ больше не хочет с ним заниматься.

Максим ГАЛКИН сыпал колкостями, но некоторые артисты в обиду себя не давали и отвечали не менее едко. "Ингеборга, а знаешь ли ты, что группа "Токио" начинала свою карьеру в суши-баре?" - спросил пародист у Ингеборги Дапкунайте. Вокалист группы Ярослав МАЛЫЙ мгновенно парировал: "Максим, а вы начинали в скворечнике?"

Максим Галкин реплику оценил и продолжал комментировать все происходящее на сцене: "На сцене Алексей ХВОРОСТЯН с песней о ценах на нефть - "Падали, но поднимались". Боря МОИСЕЕВ, кажется, собирается в депутаты, он думает, что ЖИРИНОВСКОГО нам мало. Его песня так похожа на предвыборный лозунг: "Каждый будет жить".