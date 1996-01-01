"Зверь" женился или развелся?

- Скажите, Рома БИЛЫК, солист группы "Звери", все-таки женился или развелся? Выступая на Муз-ТВ, он говорит одно, а в интервью прессе рассказывает другое.

- По правде говоря, ни то, ни другое. На вопрос о том, что же все-таки происходит в личной жизни Ромы, певец ответил: "Это нормальная ситуация, когда артиста женят и разводят всю жизнь. А если честно, то мое сердце всегда занято, особенно сейчас".

Конечно, и у Ромы бывают периоды одиночества, но, как он сам признался, ему даже нравится находиться в поиске новой любви. Когда же любовь приходит, то "становится не важно, брюнетка она или блондинка, полная или худая, высокая или маленькая, умная или не совсем". Рома всех заверяет в склонности к серьезным отношениям и нелюбви к "пудрению мозгов". Хотя не отказывается поужинать или поиграть в боулинг с понравившейся красоткой. Но такие встречи, по словам певца, все равно заканчиваются тем, что спать он идет один.