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Концерт примадонны
- Правда ли, что знаменитая оперная певица Любовь Казарновская, которая во второй раз приезжает во Владивосток и дает единственный концерт в ФЕСКО-холле, даже не народная и не заслуженная артистка России?
- Правда. И журналисты не раз спрашивали, как она к этому относится. Что может ответить на это певица, которая завоевала Европу после дебюта в Зальцбурге в одном спектакле с Хосе Каррерас и Агнес Бальтса? Примадонна мировой оперной сцены спокойно говорит о том, что Россия до сих пор страна бюрократическая.. Она работала в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко пять лет, в Большом театре пела Татьяну, Иоланту, Февронию в "Сказании о невидимом граде Китеже". Ее приглашал Юрий Темирканов на ведущие партии в Мариинский театр.
- У меня на этот счет нет никаких амбиций. Если надумают присвоить мне звание, то скажу Министерству культуры "спасибо", а если его не дадут, буду жить дальше и прекрасно себя чувствовать, - говорит певица. Любовь КАЗАРНОВСКАЯ возглавляет "Русское музыкальное просветительское общество", проводит мастер-классы для молодых певцов России. В течение 10 дней вместе с оперным режиссером из Амстердама работает со студентами музыкальных вузов. Впереди у нее гастроли в Голландии и Англии, а также в Берлине, Марселе, Париже. В прошлом году она была дома в общей сложности всего три недели.
Ее муж - гражданин Австрии, но большую часть времени живет в Москве и как менеджер осуществляет аудио- и видеопроекты, организует гала-концерты, фестивали с местными и иностранными певцами. Сын Андрей учится в школе.
Во Владивостоке Любовь Казарновская дает только один концерт, самые дешевые билеты на который стоят 800 руб. (но они давно "ушли"), а самые дорогие - 3 000 рублей.
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