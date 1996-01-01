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Бальные танцы: спорт для эстетов
- Моему сыну 7 лет, он начал заниматься бальными танцами. И Международный фестиваль "Звезды Приморья", который состоится 30 июня - 1 июля, станет первым конкурсом в его жизни. Я не очень много знаю об этом конкурсе и о бальных танцах вообще. Не могли бы вы рассказать, сколько всего клубов в Приморье, где и как часто проходят конкурсы и есть ли шансы у приморских пар выйти на российский и международный уровень?
- Бальные танцы сегодня считаются одним из самых модных видов спорта. Секрет их растущей популярности довольно прост - спортивные бальные танцы объединяют в себе два начала - спортивное и эстетическое. А такое совпадение, согласитесь, случается нечасто. В танцах мы имеем дело с органичным сочетанием силы и красоты, подвижности тела и грации, воли к победе и эмоциональности, холодной выдержки и чувственности. Даже от таких выразительных видов спорта, как фигурное катание и художественная гимнастика, танцы отличают большая свобода движений, разнообразие исполняемых фигур, более тесный контакт с музыкой и т. д. В России танцевали всегда. Даже в советские времена, когда фрак считался воплощением буржуазной культуры, а движения в латиноамериканских танцах - вульгарными, тем не менее кружки, в которых дети учились танцам, существовали.
ДосьеВ 1998 году спортивные танцы официально были признаны видом спорта и Федерация танцевального спорта России является сегодня членом Олимпийского комитета.
На Дальнем Востоке бальные танцы активно развиваются. Пальму первенства как по количеству танцевальных клубов и конкурсных пар, так и по уровню мастерства держат Приморский и Хабаровский края. На Дальнем Востоке есть очень известные школы, которые стабильно выпускают в свет сильные пары. Это Наталья АНДРЕЕВА из Находки (клуб "Надежда"), Александр ВЕРЕТЕННИКОВ из ("Аэлита") и Татьяна СНИГУР ("Фантазия") из Хабаровска и целая плеяда именитых владивостокских педагогов: Игорь АБАТУРОВ ("Танцевальный мир"), Алексей и Галина ХАРИТОНОВЫ ("Радость"), Владимир ТЮРИН ("Улыбка"), Игорь и Галина ЕФИМОВЫ ("Юность планеты") и др.
Постепенно приходит к преподавательской деятельности и успешная молодежь. На пике танцевальной карьеры у партнеров, как правило, появляется желание передать свои знания и опыт подрастающему поколению. Так, несколько лет назад единственная в Приморье профессиональная танцевальная пара Дмитрий СТЫЦЮК и Елена СОЛОВЬЕВА открыли свой клуб "Торнадо". Другие успешные танцоры - чемпионы Приморья прошлого года Алексей НИКИШОВ и Юлия ФОМИНЫХ - преподают в своем родном клубе "Танцевальный мир". И таких примеров более чем достаточно. Всего в крае на сегодняшний день порядка 35 клубов спортивного бального танца, которые специализируются на подготовке пар к конкурсам.
"Основной упор мы делаем именно на конкурсные танцы, -говорит Алексей Харитонов, руководитель ТСК "Радость". - Нам это интересно в первую очередь потому, что есть возможность заниматься с парами индивидуально, ведь каждая пара требует индивидуального подхода. Сделать пару успешной можно только в том случае, если сделать упор именно на эти личные особенности и развивать их".
По мнению педагогов, в бальных танцах важен не столько талант, сколько трудолюбие учеников. Есть пары, которые на лету схватывают информацию от педагога, а потом усердно тренируются самостоятельно. Такие танцоры, как правило, довольно быстро продвигаются вперед, переходя из одного квалификационного класса в другой.
Хотя многие скептики утверждают, что в бальных танцах успеха может добиться тот, у кого есть деньги, тренеры соглашаются с этим лишь отчасти. Безусловно, индивидуальные занятия, костюмы, семинары у приезжих тренеров, поездки на конкурсы требуют значительных затрат. Однако к материальному фактору должен быть приложен максимум трудолюбия и терпения. И тогда результат не заставит себя долго ждать.
Показать свое мастерство пары могут на многочисленных конкурсах, которых в течение года только в Приморье проводится порядка 20. Плюс конкурсы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Но самый большой турнир Дальнего Востока, к которому готовятся все без исключения клубы, - это Международный фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья". По традиции он проходит в первые выходные июля. В этом году он пройдет уже в 17-й раз и соберет участников не только со всех уголков Дальнего Востока. На него приедут пары из центральных городов России, а также спортсмены из Китая и Японии.
"С каждым годом растет не только количество участников фестиваля, но и поднимается средний уровень танцоров, - считает директор фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир Тюрин. - И особенно нас радует, что повышается мастерство приморских пар. Причем они доказали, что могут быть лучшими не только на региональном, но и на общероссийском уровне. В Приморье есть клубы, которые довольно часто вывозят свои пары на соревнования в центральные города России, и танцоры показывают весьма впечатляющие результаты. Например, пара из Находки возрастной группы 7-9 лет не так давно стала чемпионом России в своем классе. Это еще раз доказывает, что спортивные танцы на Дальнем Востоке активно развиваются. А фестиваль "Звезды Приморья" как бы ежегодно констатирует прогресс, который происходит в этом виде спорта".
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