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Неверная жена и... немножко Ибицы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Чем дальше лето, тем меньше одежды на девушках. Впрочем, не только на них... Представьте себе маленький островок рая, где все ходят если не как нудисты, то очень к этому стремятся. Ночной клуб OutHall обещает нечто подобное в пятницу, то есть завтра - 15 июня. Зрелище начнется в 23.00 и будет называться Пенное шоу. Устроители заверяют: все будет в стиле Ибица (молодежный средиземноморский курорт). Хотите удостовериться - приходите. Вход - 600 рублей, 500 - по флаерам. Фейс-контроль и дресс-код с одним условием: минимум одежды и максимум эротизма...

Вообще, эротика - тема настолько же вечная, насколько глобальная и всеми видами и жанрами искусства разделяемая. Итальянский драматург Дарио ФО написал комедийную пьесу "Свободная пара", а московский режиссер Наталья ЛЕОНОВА поставила по ней спектакль "Падшая женщина инженера Мамбретти". Речь в нем идет о супружеской неверности, но не о случайной, а оговоренной заранее между инженером и его женой. В-общем, свободный брак по-итальянски...

Какими страстями все это обернулось можно узнать 17 июня на спектакле краевого академического театра им. Горького. Начало в 18.00. В главных ролях Анна САМОХИНА и Сергей КОШОНИН.

"В подвалах чердака" - выставка под таким названием открывается 15 июня в Музее современного искусства ДВГТУ "АРТЭТАЖ". Представленные на ней снимки - фотооткровения от известного приморского создателя видеоарта - Михаила ПАВИНА.

А на Морском вокзале Санкт-Петербургский музей восковых фигур в эти выходные представляет выставку для взрослых и детей. Здесь можно будет увидеть восковые копии героев мультфильма "Шрек", к/ф "Звездные воины", политиков времен СССР, звезд шоу-бизнеса и...аномалии человеческого тела. Так что, похоже, детей посмотреть на Шрека одних отпускать не стоит.

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