Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Неверная жена и... немножко Ибицы
Чем дальше лето, тем меньше одежды на девушках. Впрочем, не только на них... Представьте себе маленький островок рая, где все ходят если не как нудисты, то очень к этому стремятся. Ночной клуб OutHall обещает нечто подобное в пятницу, то есть завтра - 15 июня. Зрелище начнется в 23.00 и будет называться Пенное шоу. Устроители заверяют: все будет в стиле Ибица (молодежный средиземноморский курорт). Хотите удостовериться - приходите. Вход - 600 рублей, 500 - по флаерам. Фейс-контроль и дресс-код с одним условием: минимум одежды и максимум эротизма...
Вообще, эротика - тема настолько же вечная, насколько глобальная и всеми видами и жанрами искусства разделяемая. Итальянский драматург Дарио ФО написал комедийную пьесу "Свободная пара", а московский режиссер Наталья ЛЕОНОВА поставила по ней спектакль "Падшая женщина инженера Мамбретти". Речь в нем идет о супружеской неверности, но не о случайной, а оговоренной заранее между инженером и его женой. В-общем, свободный брак по-итальянски...
Какими страстями все это обернулось можно узнать 17 июня на спектакле краевого академического театра им. Горького. Начало в 18.00. В главных ролях Анна САМОХИНА и Сергей КОШОНИН.
"В подвалах чердака" - выставка под таким названием открывается 15 июня в Музее современного искусства ДВГТУ "АРТЭТАЖ". Представленные на ней снимки - фотооткровения от известного приморского создателя видеоарта - Михаила ПАВИНА.
А на Морском вокзале Санкт-Петербургский музей восковых фигур в эти выходные представляет выставку для взрослых и детей. Здесь можно будет увидеть восковые копии героев мультфильма "Шрек", к/ф "Звездные воины", политиков времен СССР, звезд шоу-бизнеса и...аномалии человеческого тела. Так что, похоже, детей посмотреть на Шрека одних отпускать не стоит.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин