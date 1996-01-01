Неверная жена и... немножко Ибицы

Чем дальше лето, тем меньше одежды на девушках. Впрочем, не только на них... Представьте себе маленький островок рая, где все ходят если не как нудисты, то очень к этому стремятся. Ночной клуб OutHall обещает нечто подобное в пятницу, то есть завтра - 15 июня. Зрелище начнется в 23.00 и будет называться Пенное шоу. Устроители заверяют: все будет в стиле Ибица (молодежный средиземноморский курорт). Хотите удостовериться - приходите. Вход - 600 рублей, 500 - по флаерам. Фейс-контроль и дресс-код с одним условием: минимум одежды и максимум эротизма...

Вообще, эротика - тема настолько же вечная, насколько глобальная и всеми видами и жанрами искусства разделяемая. Итальянский драматург Дарио ФО написал комедийную пьесу "Свободная пара", а московский режиссер Наталья ЛЕОНОВА поставила по ней спектакль "Падшая женщина инженера Мамбретти". Речь в нем идет о супружеской неверности, но не о случайной, а оговоренной заранее между инженером и его женой. В-общем, свободный брак по-итальянски...

Какими страстями все это обернулось можно узнать 17 июня на спектакле краевого академического театра им. Горького. Начало в 18.00. В главных ролях Анна САМОХИНА и Сергей КОШОНИН.

"В подвалах чердака" - выставка под таким названием открывается 15 июня в Музее современного искусства ДВГТУ "АРТЭТАЖ". Представленные на ней снимки - фотооткровения от известного приморского создателя видеоарта - Михаила ПАВИНА.

А на Морском вокзале Санкт-Петербургский музей восковых фигур в эти выходные представляет выставку для взрослых и детей. Здесь можно будет увидеть восковые копии героев мультфильма "Шрек", к/ф "Звездные воины", политиков времен СССР, звезд шоу-бизнеса и...аномалии человеческого тела. Так что, похоже, детей посмотреть на Шрека одних отпускать не стоит.