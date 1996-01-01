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Пьяная "звезда" избила назойливого репортера

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На день рождения актера Александра АБДУЛОВА собрались его друзья и коллеги по сцене, заслуженные артисты и "звезды" отечественного кино. Неудивительно, что папарацци засели недалеко от Центрального дома литераторов, где проходило празднование, чтобы отснять подвыпивших знаменитостей.

Конечно, фотографов и прессу на день рождения никто не приглашал, а их настырные попытки пролезть и отснять провокационные кадры вывели из себя именинника. Абдулов, у которого недавно родились дочь и внучка, попросил папарацци убраться восвояси и не мешать веселью, но те, разумеется, продолжали снимать.

В итоге подвыпивший Леонид ЯРМОЛЬНИК, вышедший из ресторана ЦДЛ на улицу на "перекур", в грубой форме попросил убраться фотокорреспондента. После того как тот не послушался, Ярмольник набил ему морду, а Абдулов отвесил пару пощечин. Пострадавшим журналистом оказался фотокорреспондент газеты "Твой день" Марат САЙЧЕНКО, который, по словам очевидцев, сам спровоцировал артистов и поэтому нарвался. Горе-папарацци отделался разорванной майкой и разбитым носом и, как сообщается, подал заявление об избиении в милицию.

Это далеко не первый случай, когда "звезды сталкиваются с папарацци. Одни провоцируют и лезут на рожон, другие не могут сдержать эмоции и решают спор кулаками и другими подручными средствами, а иногда просто хамят в ответ. Достаточно вспомнить нашумевший скандал с Филиппом КИРКОРОВЫМ, который в ответ на назойливый вопрос о римейках, в грубой форме выставил за дверь "розовую кофточку".

А вот и другие случаи столкновения "звезд" и папарацци, причем в каждом случае, по мнению общественности, фотограф оказывался жертвой и, соответственно, судился со знаменитым обидчиком.

Британский актер Хью ГРАНТ, "звезда" комедий "Четыре свадьбы и одни похороны" и "Дневник Бриджит Джоунс", во время утренней пробежки запустил в назойливого фотографа пустой банкой из-под бобов. Потерпевший написал заявление, утверждая, что актер набросился на него, когда он попросил его улыбнуться для фотографии, и пожелал смерти его детям. В тот же день Хью Гранта арестовали для дачи показаний, сняли отпечатки пальцев, а потом выпустили под залог.

Два фотографа подали иск в суд Лос-Анджелеса на модель Памелу АНДЕРСОН и актрису Дениз РИЧАРДС за инцидент, который произошел на съемочной площадке комедии "Блондинка и блондинка в квадрате". По словам Андерсон, папарацци не давали им нормально работать, и они попросили их удалиться; поскольку по-хорошему те не понимали, пришлось покрыть их матом. Дениз Ричардс была не такой сдержанной, как Памела, выхватила у одного из фотографов ноутбук и разбила его. В заявлении потерпевшие указали, что их оскорбляли в течение 20 минут, нецензурно выражалась в их адрес, а также причинили им моральный и материальный вред.

Судебное разбирательство было и у скандально известной актрисы из "Дрянной девчонки" Линдси ЛОХАН, когда она едва не задавила фотографа, который бросился ей под колеса в надежде сделать отличный кадр. Кстати, из-за папарацций Бритни Спирс подвергла угрозе жизнь ребенка, когда посадила его на колени во время управления автомобилем, чтобы удрать от назойливой фотокамеры.

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