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Маорийскую хаку скрестили с балетом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Инициатором приезда во Владивосток с концертом индейцев маори - аборигенов Новой Зеландии, объединившихся в группу MOANA and The Tribe ("Моана и племя") стала супруга приморского губернатора Лариса БЕЛОБРОВА. Благодаря первой леди края участники группы впервые объединили на сцене традиционный танец маори "хака" и классический русский балет.

Концерт фольклорной группы состоялся в минувшее воскресенье во Владивостоке, в театре "Андеграунд" ВГУЭС. Несмотря на довольно жутковатое начало представления: когда на сцену в набедренных повязках - национальных костюмах аборигенов, с копьями и дикими возгласами выскочили настоящие воины, в целом представление получилось весьма позитивным. Моаnа & the Tribe сочетают звучание традиционных инструментов, пение и ритмы народа Маори с тихоокеанскими ритмами, смешивают их с музыкой соул, регги и хип-хопом. В результате получается потрясающая смесь традиционной и современной культуры. Но что было особенно приятно - в концерте звучал живой звук.

Основная часть песен исполнялась на английском языке. Тексты довольно простые - о мире, свободе, любви, женщине. Сам концерт стал мини-презентацией бывшей британской колонии, ее традиций. Все участники группы - потомки индейских племен, причем одна из бэк-вокалисток и сама маорийская принцесса Моана представляют ранее враждующие племена. В ходе представления Моана познакомила зрителей с национальными музыкальными инструментами, а воины - с оружием.

Как поделилась со зрителями певица, во время гастролей в Италии воинов, которых на таможне представляют танцорами, попросили не кричать так громко, ибо сидящие в первых рядах зрители страшно пугаются. К слову, довольно часто у музыкантов возникают проблемы при перевозе через границу боевого оружия.

Что касается владивостокской публики, то она на этот раз оказалась более чем сдержанной. Все попытки солистки хотя бы на 2 часа приобщить зрителей к новозеландской культуре принимались довольно вяло. Например, предложение Моаны обменяться с сидящими рядом зрителями их национальным приветствием - соприкоснуться друг с другом носами и лбами - практически никто не поддержал. Чего не скажешь о реакции зала на само исполнение.

Особенно когда во второй части концерта на сцену вышли приморские музыканты - скрипачка и виолончелистка, дополнившие экзотическую музыку новыми, еще более яркими оттенками. Особый восторг публики вызвал совместный танец балерины и воина маори. Несмотря на кажущуюся несовместимость образов, - хрупкость русской танцовщицы и агрессивность дикого полуголого индейца, смесь "хака" с классическими балетными па выглядела очень гармонично.

Кроме того, новозеландская группа дала концерты в Хороле и гостинице "Версаль" во Владивостоке. Всего концерт маорийской принцессы собрал 650 тыс. руб. На эти деньги 65 воспитанников детских домов Приморского края поедут отдыхать в оздоровительные лагеря.

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