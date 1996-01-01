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"Дом-2": весь вечер на манеже

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ближайший уик-энд во Владивостоке обещает немало зрелищ и развлечений. Судите сами, завтра в 19.00 в концертном комплексе Fesco Hal начнет свое выступление юная звезда из Казани, певица МаkSим - автор дебютного тин-поп альбома "Трудный возраст", который побил все мыслимые рекорды продаж в начале этого года.

А в 20.00 известная телеведущая Тутта ЛАРСЕН откроет в торговом доме "Игнат" Shopping Night - 2007 - грандиозное шопинг-шоу. Действо будет продолжаться всю ночь и станет праздником искушений, удовольствий и бешеных скидок. В рамках этого события будет вручена третья ежегодная премия Fashion People. В ТД "Игнат" и на прилегающей к нему территории пройдут фуршеты и презентации, гостей будут развлекать лучшие ди-джеи города и стильные танцовщицы. Всех участников Shopping Night 2007 ждет аfter-party в ночном клубе "Давыдов", которое продлится до 7.00 утра.

9 июня, в субботу, во Владивосток прибывает "Дом - 2" вместе с Ксюшей СОБЧАК. Вы сможете полюбоваться на шоу участников (и даже пообщаться) в здании Владивостокского цирка. Начало в 18.00. Цена билетов 600-1200 руб.

А сторонники нон-конформизма смогут в субботу оторваться в ночном клубе BSB. Здесь дает свой концерт владивостокская хардкор-группа LAST'Ы.

Какой бы ни был метеопрогноз на 10 июня, "погоду в доме", а вернее, в городе обеспечит Лариса ДОЛИНА. Начало концерта в 19.00, в зале КЦ Fesco Hall. Цена билетов: 600-3500 руб.

В воскресенье во Владивостоке пройдет очередное заседание резидентов Comedy Club Vlad Style - традиционно, на территории ночного клуба Yellow Submarine. Начало в 21.00, билеты - 500-1500 руб.

Благотворительный рок-фестиваль "Оранжевое небо", приуроченный к Дню защиты детей, откроется 10 июня в ночном клубе BSB. Выступят группы: Tailors, "Паутина", Endless Elephants, "Чесночок", "Эглайне". Все собранные средства будут переданы детской городской клинической больнице для приобретения медикаментов.

"Молодость, куда уходит молодость?!" - этот припев владивостокского хита 2003 года будет греметь поздним вечером 10 июня под сводами НК "Давыдов". Легендарный Иван ПАНФИЛОВ и его группа дают в этот вечер здесь свой концерт. Начало в 22.00, вход - 500 рублей.

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