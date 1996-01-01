Детскую программу из Владивостока оценили на ТЭФИ

Программа "Умный город" телекомпании "Лица" получила специальный приз на конкурсе "ТЭФИ - регион 2006" в номинации "Программа для детей". Редактор и ведущая программы "Умный город" Александра ТОРОПЦЕВА поделилась с "ЗР - Диалог" своими впечатлениями:

- Когда мы в сентябре 2006 года отправляли "Умный город" на конкурс, программе было всего три месяца. Идея создания передачи принадлежит Елене ЛАВРИЩЕВОЙ, главному редактору телекомпании. "Умный город" - это мой первый опыт работы в качестве редактора и ведущей программы. До этого я два года работала на канале "Лица" корреспондентом. Приз, который получила программа, называется "За уважение к маленьким зрителям". Для конкурса мы сняли специальный детский выпуск. Награда "Умного города" - это, конечно, заслуга всей команды. Сейчас я работаю над новым проектом телеканала. Программа под названием "Улица" - это городские новости, которые с 1 июня ежедневно выходят на 46-м канале. "Улица" - это серьезный проект, над которым работают очень известные в городе журналисты. Я думаю, что у новой программы - большое будущее. Посмотрим!

"ЗР - Диалог" желает телекомпании "Лица" новых творческих побед!