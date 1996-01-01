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Билану запрещают петь
- Чем закончилась история с Димой Биланом? Останется ли он на эстраде или продюсеры окончательно решили отказаться от его услуг?
- Сейчас на певца подан иск о взыскании 5 млн руб. в пользу ООО "Продюсерская компания "Союзконцерт". Такую сумму продюсеры пытаются взыскать с БИЛАНА в качестве "компенсации за нарушение исключительных прав". Кроме того, "Союзконцерт" просит суд обязать Билана исполнять условия заключенного им договора и запретить ему "принимать решения об осуществлении концертной, исполнительской и иной творческой деятельности". Иными словами, "Союзконцерт" хочет добиться, чтобы Билану было запрещено не только заключать договора с другими продюсерскими компаниями и исполнять условия этих договоров, но и вообще выступать независимо от них, используя творческий псевдоним. То есть - хочешь петь у других, называйся кем угодно, только не Димой Биланом.
До 5 июня у Димы Билана еще есть шанс обжаловать арест его имущества в Мосгорсуде. Что певец и намерен сделать.
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