Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Самые больные звезды
Любопытное исследование провел журнал Lime. Издание провело опрос, кого читатели считают самой "нездоровой" знаменитостью, и, в принципе, результаты "чёрного списка" получились довольно ожидаемыми. С уверенным отрывом лидирует экс-супруга Кевина ФЕДЕРЛАЙНА Бритни СПИРС (81% голосов). Подкузьмила певице недавняя история с реабилитационным центром и лечением от алкоголизма: по мнению опрошенных, она более других нуждается в пересмотре жизненной позиции и каких-либо шагах к "сбалансированному образу жизни".
Заслуги Линдси ЛОХАН на фронте борьбы за свое здоровье впечатлили читателей, и как результат - за нее отдано всего 14% голосов. Не всем нравится также образ жизни знаменитого скандалиста ЭМИНЕМА, за которого проголосовало 4%, и актрисы Миши БАРТОН (1%), им стоит чуть-чуть поработать над собой.
В противоположном рейтинге, где голоса отдавали за звезд, отличившихся пропагандой здорового образа жизни, несомненной "королевой" была признана телеведущая Опра УИНФРИ - за нее проголосовали 47% респондентов. На втором месте - велосипедист Лэнс АРМСТРОНГ (37%). Оззи ОСБОРН и супермодель Тайра БЭНКС вызывают доверие своим отношением к здоровью у 8% опрошенных.
Джулия РОБЕРТС заняла первое место в рейтинге звезд, которые наиболее естественным образом поддерживают себя в форме, не прибегая к пищевым добавкам или пластическим операциям. За звезду шоу-бизнеса МАДОННУ американцы отдали лишь 17% голосов, а герой всех существующих "Терминаторов" Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР в этом рейтинге набрал 12%. Всего-то 3% получил Адриан ГРЕНЬЕ.
Как "идеальному партнёру по йоге" респонденты более всего доверяют актрисе Кэмерон ДИАЗ (44%), которая в два раза опередила жену Уилла СМИТА ДЖАДУ Пинкетт СМИТ - та набрала 22%. А вот заняться обычным спортом читатели Lime предпочли бы с Сальмой ХАЙЭК (37%), Брэдом ПИТТОМ (30%) и актрисой Дэрил ХАНА (13%).
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
- 7 тысяч зрителей побывали на празднике открытия "Берингии-2018" на Камчатке
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа