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Самые больные звезды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Любопытное исследование провел журнал Lime. Издание провело опрос, кого читатели считают самой "нездоровой" знаменитостью, и, в принципе, результаты "чёрного списка" получились довольно ожидаемыми. С уверенным отрывом лидирует экс-супруга Кевина ФЕДЕРЛАЙНА Бритни СПИРС (81% голосов). Подкузьмила певице недавняя история с реабилитационным центром и лечением от алкоголизма: по мнению опрошенных, она более других нуждается в пересмотре жизненной позиции и каких-либо шагах к "сбалансированному образу жизни".

Заслуги Линдси ЛОХАН на фронте борьбы за свое здоровье впечатлили читателей, и как результат - за нее отдано всего 14% голосов. Не всем нравится также образ жизни знаменитого скандалиста ЭМИНЕМА, за которого проголосовало 4%, и актрисы Миши БАРТОН (1%), им стоит чуть-чуть поработать над собой.

В противоположном рейтинге, где голоса отдавали за звезд, отличившихся пропагандой здорового образа жизни, несомненной "королевой" была признана телеведущая Опра УИНФРИ - за нее проголосовали 47% респондентов. На втором месте - велосипедист Лэнс АРМСТРОНГ (37%). Оззи ОСБОРН и супермодель Тайра БЭНКС вызывают доверие своим отношением к здоровью у 8% опрошенных.

Джулия РОБЕРТС заняла первое место в рейтинге звезд, которые наиболее естественным образом поддерживают себя в форме, не прибегая к пищевым добавкам или пластическим операциям. За звезду шоу-бизнеса МАДОННУ американцы отдали лишь 17% голосов, а герой всех существующих "Терминаторов" Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР в этом рейтинге набрал 12%. Всего-то 3% получил Адриан ГРЕНЬЕ.

Как "идеальному партнёру по йоге" респонденты более всего доверяют актрисе Кэмерон ДИАЗ (44%), которая в два раза опередила жену Уилла СМИТА ДЖАДУ Пинкетт СМИТ - та набрала 22%. А вот заняться обычным спортом читатели Lime предпочли бы с Сальмой ХАЙЭК (37%), Брэдом ПИТТОМ (30%) и актрисой Дэрил ХАНА (13%).

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