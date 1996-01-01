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"Встречи в России" снимают во Владивостоке
Финские документалисты приехали во Владивосток на съемки фильма о России.
Илона ЛАУРИКАЙНЕН, инициатор проекта, решила показать своим соотечественникам нашу страну не с точки зрения мировой политики, а такую, какая она есть в действительности.
- Большинство финнов знают о России только с точки зрения, позиции президента ПУТИНА, т.к. это довольно часто освещается в СМИ, имеют кое-какое представление о Москве, Санкт-Петербурге как о культурной столице, - отмечает Илона. Но если Питер еще более-менее похож на другие города своей страны, то Москва - это уже не Россия, скорее, это уже другая планета. Более того, если немного утрировать, то финны думают, что все россияне - это клоны Путина, т.е. никого более из представителей вашей страны они не знают.
Илона ездит в Россию уже 40 лет, с того момента, когда начала учиться в университете по специальности русская филология. И сегодня ей захотелось рассказать своим соотечественникам о настоящей России, расширив рамки прежних своих работ, которые касались только истории и культуры нашей страны.
В качестве отправных точек для своих репортажей документалисты взяли Воркуту , Владивосток и Ростов-на-Дону.
Фильм Илоны Лаурикайнен будет называться "Встречи в России". Во Влаивостоке уже записаны интервью с девушкой-экономистом, бизнесменем. Среди героев фильма оказалась и журналист "ЗР", которая рассказывает в интервью о жизни в России этнических корейцев.
- Работая над фильмом, я была удивлена, насколько жизнь россиян похожа на жизнь моих соотечественников, - говорит Илона. - У нас одинаковые интересы, нас волнуют одни и те же проблемы - как обеспечить комфортную жизнь своей семье, выучить детей, заплатить за квартиру...То есть, у нас много общего, вот только проблем у вас больше.
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