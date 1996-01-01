Неизвестные первопроходцы

Российский фонд культуры, возглавляемый Никитой Михалковым, заинтересовался Приморьем. Недавно группа кинематографистов из Москвы снимала у нас материал для документального фильма о Валерии ЯНКОВСКОМ, внуке нашего земляка Михаила Янковского, в начале века разводившего коней и создавшего мощное оленеводческое хозяйство в Сидеми (ныне Безверхово).

За неделю москвичи успели поработать в Безверхово, на Русском острове, осмотреть Владивосток. С журналистом Ириной БАХТИНОЙ, известной своими фильмами в рамках проекта "Русские без России", побеседовал наш корреспондент.

Дальневосточные гены

- Ирина, знаю, что вы были во Владимире, где сейчас живет семья Валерия Юрьевича Янковского. 18 мая ему исполнилось 96 лет. Как он выглядит?

- Мы ездили в охотничье хозяйство - несмотря на возраст, он иногда охотится вместе с сыном. Держится бодро и прямо. Говорит, что сказываются дальневосточные гены - много лет вел активный образ жизни, питался целебными травами. Когда он начал нам рассказывать историю своей жизни, то во время эпизода про Магадан, про пароход, с которого нужно было прыгнуть в ледяную воду или остаться погибать с голода, мы почувствовали, что снимать это выше человеческих сил. Даже оператор отошел от камеры. Такие испытания может выдержать только человек светлый, которого поддерживает сам Бог.

Стало понятно, что особого авторского комментария к рассказу Валерия Юрьевича не требуется - надо только отснять места, где он жил. Мы побывали в районе Тавричанки, где был его первый побег из пересыльной тюрьмы. Нас водил Анатолий ПЕТРОВ, оператор, который окончил ВГИК. Он много работал по заказу ВиБиСи, снимал леопардов, журавлей, сотрудничает с Фондом дикой природы, ныне работает в заповеднике и живет в Сидими.

- Какое ваше впечатление о руинах дома Янковских в Безверхово и Витязе?

- Я не представляла, в каком они состоянии находятся, и не хотела бы ничего об этом говорить. Но нас порадовало, что местные жители читали книги Янковского, цитируют их. Подходили к нам, рассказывали, где что находилось. Мы увидели, как вырос уже до второго этажа дом-музей, который строит Леонид ВАСЮКЕВИЧ, правнук шкипера Гека. При виде стройки у местных жителей меняется настроение к лучшему. Они поверили в перспективу этих мест. Говорили нам: "Вот видите бухту? Здесь можно построить яхт-клуб. А здесь кафе с видом на море". Главное - это объединение денег и желания, и тогда можно найти пути движения вперед.

"У вас есть что беречь..."

- Такой серьезный вывод вряд ли вы сделали на основании одного только наблюдения в Безверхово?

- Да, к нему меня привели многие факты. Сейчас в Агентстве по культуре идет дискуссия по поводу проекта "Возрождение российской деревни". Лично я думаю, что под эту тему можно охватить всю Россию. Мы будем снимать фильм о миллионере, который разорился. Он продал все, что осталось, и уехал в деревню, увез семью из пяти человек. Живут скромно, без телевизора, сами пекут хлеб - сельский труд капиталов не приносит.

Другой пример. Знакомый художник рисовал пейзажи, а потом захотел сделать что-то хорошее мужикам из деревни, которую использовал как бесплатный пленер. И предложил им построить снеговиков. Фотографии снежного города имели успех в мире, принесли прибыль. Затем они стали делать из сена фантастические замки, и понемногу мужики всерьез занялись ландшафтным дизайном из подручных средств. Потом их пригласил губернатор КИРИЕНКО построить ледовый дворец... Потом они поехали во Францию строить из льда скульптуры... Ныне вот уже седьмой год проводят фестиваль "Арт-Клязьма" - самый модный сегодня в России.

Эти примеры говорят о том, что России нужно время без революций и кризисов, чтобы "жирок накопить", тогда дело пойдет. Время больших идей прошло. Сейчас все хотели бы, что вокруг было красиво. Мы стояли на площадке и смотрели на бухту Золотой Рог. Такой красивый вид! И там есть фешенебельный домик, огороженный забором, с большой спутниковой тарелкой. Внутри все чисто, цветы, во дворик выходит красивая дама. И прямо под домом весь склон завален мусором - метров на сто. Человек просто открывает двери и вываливает мусор. Может быть, придет время, когда хозяева этого дома захотят, чтобы во всем городе было красиво, возьмут грабли и уберут свой же мусор?

- Но это не единственное ваше впечатление о Владивостоке?

- Вообще город нас порадовал тем, что в центре много зданий ХIХ века. Москва в этом отношении более варварски относится к историческому наследию. У вас есть чем полюбоваться и есть что беречь.

Мы были на Русском острове, посмотрели монастырь. Там тоже строят красиво - пекарня, сам монастырь с изыском, с кружевами. Такое отношение может стать градообразующей силой, как и музей в Безверхово, который строит Леонид Васюкевич.

- А здесь вас встречали Александр ДОЛУДА, Наталья ШАХНАЗАРОВА. Говорят, с вами знакомилась Лариса БЕЛОБРОВА. Видимо, ваш приезд как-то связан с фестивалем "Пасифик Меридиан"?

- Да, наша работа поддерживается губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Предполагается, что с показом фильма о Янковском осенью на фестиваль приедет Никита МИХАЛКОВ.