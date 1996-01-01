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А вы, друзья, как ни садитесь...
- Опять в прессе замелькали сообщения о том, что Тихоокеанский симфонический оркестр ищет дирижера. Помню дирижера из Австралии Эндрю УИЛЕРА, наших местных Анатолия ТИХОНОВА, Евгения ШЕСТАКОВА, приезжих Андрея ДАШУНИНА, Евгения КИРИЛОВА. Все они в разное время впали в немилость краевых властей потому, что требовали для музыкантов квартир, инструментов, помещения для репетиций.
И вот новый дирижер - Эдуард БАНЬКО - едва начал входить в роль, едва оркестр начал играть более зрело и слаженно, как его опять убирают. Сколько может длиться эта чехарда?
- "Надо объявить мораторий на "отстрел" дирижеров! Хотя бы лет на пять". Говорят, что это высказывание принадлежит Сергею АЙЗЕНШТАДТУ, пианисту, профессору ДВГАИ, заслуженному артисту РФ. Видимо, он имел в виду, что дирижерами обычно становятся музыканты зрелые, в возрасте, накопившие некий жизненный опыт. А если приглашать молодого дирижера и сразу же критиковать каждый его шаг, то стоит ли удивляться, что дирижеры у нас долго не задерживаются.
- Если дирижеру не давать права определять ни кадровую, ни репертуарную политику, то тогда пусть оркестром руководит любой слесарь, - иронизирует скрипач Александр БОРГАРДТ, профессор ДВГАИ, заслуженный артист РФ. - Надо создать обстановку, в которой молодой дирижер может показать себя, профессионально окрепнуть, а потом только предъявлять к нему претензии. Это только так кажется, что дирижера найти легко. Посмотрите, что творится в Хабаровске, где оркестром много лет руководил человек-легенда Виктор ТИЦ. Маэстро ушел из жизни, и коллектив остался без головы.
В этой ситуации особенно туманной кажется роль совета по культуре при губернаторе Приморья. Собрание уважаемых людей могло бы давать профессиональную оценку кандидатам на пост руководителей учреждений культуры. Выбирая дирижера, филармония могла бы советоваться с профессорами Академии искусств. Но совместных действий в музыкальной области нет, зато каждый новый дирижер оркестра захлебывается в волне критики.
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