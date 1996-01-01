Ночь проведем в музее!

Вы хотели бы провести ночь... в музее? Не торопитесь с ответом. Хоть и обыграна эта тема в сотнях фильмах, где ночная жизнь храмов искусств представлена в сплошь криминальных или мистических тонах, "Ночь музеев" во Владивостоке с 19 на 20 мая обещает быть веселой и многолюдной.

"Ночь музеев" - название праздничной программы, на которую приглашает в эти выходные жителей и гостей Владивостока Приморский государственный музей имени В.К.Арсеньева. Главный музей приморской столицы принимает участие в международном проекте "Ночь музеев", проводимом ежегодно по инициативе Министерства культуры и коммуникаций Франции под патронажем Совета Европы. "Ночь" - международное культурное событие, поддержанное 2000 музеев из 38 стран Европы, к которому постепенно приобщаются и российские города.

Кроме музея им. Арсеньева 19 мая с 20.00 до 1.00 ночи будут открыты для посетителей галерея "Артэтаж", музей боевой славы Тихоокеанского пограничного управления, галереи PORTMAY, "Арка". Помимо традиционных выставок картин и экспонатов ночные посетители увидят театрализованные представления, инсталляции, арт-шоу, перфомансы, концерты современной классической музыки, дефиле мод, видеопоказы. Билеты на "Ночь музеев" можно купить уже сейчас.

Любители ночной жизни и приятных приключений в эти выходные могут также направить курс на ресторан "Капитан Кук". 19 мая в 20.00 здесь начнется открытие летнего сезона вечеринок. Всю ночь вас будут развлекать лучшие ди-джеи города Лис, Мацей и Егор. Вход - от 300 рублей без флаера, 200 рублей - с флаером.

В XVIII веке ночных клубов еще не было и дворянская молодежь, из провинции развлекалась как умела. Кое-что о жизни тинейджеров той эпохи, а также их родителей вы узнаете, посмотрев комедию "Недоросль" Дмитрия ФОНВИЗИНА в постановке молодых актеров Приморского театра молодежи. Начало спектакля в 17.00 18 и 19 мая.

Пушкинский театр ждет всех желающих 20 мая - на юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Александра КАПИТАНА.

В программе принимает участие - лауреат международных конкурсов ансамбль "Русское трио".

Веселых вам выходных!