Не хлопай дверью, фестиваль!

- Почему фестиваль классической музыки "Дальневосточная весна" последние годы проходит все с меньшим количеством наших приморских музыкантов? Куда делись ансамбли "Элегия" и "Кончертоне", хоры "Кантабиле" и "Символ веры", ансамбль народных инструментов "Русское трио"? Только не надо говорить, что все деньги ушли на то, чтобы пригласить гениального Юрия БАШМЕТА. Этот альтист проводил юбилейное турне по 150 городам России и сам говорил в интервью по ТВ, что его спонсорами являются самые крупные российские корпорации.

- Не получив на пресс-конференции внятного ответа от руководства Приморской краевой филармонии, мы попросили скрипача Феликса КАЛЬМАНА, профессора, декана музыкального факультета Дальневосточной академии искусств, заслуженного артиста РФ, прокомментировать ситуацию.

- Содружество филармонии и Академии искусств сложилось еще в 60-е годы прошлого века, - сказал Феликс КАЛЬМАН. - Эти два учреждения культуры - как два сообщающихся сосуда, и только их совместными усилиями возможно было осуществлять концертную деятельность высокого уровня. Ныне ситуация изменилась, и можно из уст руководства филармонии услышать: "Вы же не собираете публику! Что же вы хотите?" Конечно, если не пытаться дать хотя бы минимальную рекламу концертов классической музыки, то откуда публика возьмется? Безголосую попсу раскручивают - и она дает сборы.

Политика краевых властей идет вразрез с громогласными заявлениями о том, что в Большом Владивостоке обязательно будет театр оперы и балета. Сие учреждение культуры - "игрушка" не только очень престижная", но и очень дорогостоящая. А музыкантов, певцов и танцоров для театра надо растить годами и даже десятилетиями. Пока же подавляющее большинство выпускников Дальневосточной академии искусств легко находят работу за пределами края. В Приморье никто их особо не удерживает.