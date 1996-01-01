Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Не хлопай дверью, фестиваль!
- Почему фестиваль классической музыки "Дальневосточная весна" последние годы проходит все с меньшим количеством наших приморских музыкантов? Куда делись ансамбли "Элегия" и "Кончертоне", хоры "Кантабиле" и "Символ веры", ансамбль народных инструментов "Русское трио"? Только не надо говорить, что все деньги ушли на то, чтобы пригласить гениального Юрия БАШМЕТА. Этот альтист проводил юбилейное турне по 150 городам России и сам говорил в интервью по ТВ, что его спонсорами являются самые крупные российские корпорации.
- Не получив на пресс-конференции внятного ответа от руководства Приморской краевой филармонии, мы попросили скрипача Феликса КАЛЬМАНА, профессора, декана музыкального факультета Дальневосточной академии искусств, заслуженного артиста РФ, прокомментировать ситуацию.
- Содружество филармонии и Академии искусств сложилось еще в 60-е годы прошлого века, - сказал Феликс КАЛЬМАН. - Эти два учреждения культуры - как два сообщающихся сосуда, и только их совместными усилиями возможно было осуществлять концертную деятельность высокого уровня. Ныне ситуация изменилась, и можно из уст руководства филармонии услышать: "Вы же не собираете публику! Что же вы хотите?" Конечно, если не пытаться дать хотя бы минимальную рекламу концертов классической музыки, то откуда публика возьмется? Безголосую попсу раскручивают - и она дает сборы.
Политика краевых властей идет вразрез с громогласными заявлениями о том, что в Большом Владивостоке обязательно будет театр оперы и балета. Сие учреждение культуры - "игрушка" не только очень престижная", но и очень дорогостоящая. А музыкантов, певцов и танцоров для театра надо растить годами и даже десятилетиями. Пока же подавляющее большинство выпускников Дальневосточной академии искусств легко находят работу за пределами края. В Приморье никто их особо не удерживает.
Новости тематики
- Ким Ки Дук раскинул свою "Сеть" на "Краю света"
- Актер Стивен Сигал просится жить на Дальнем Востоке России
- Стивен Сигал приедет на сахалинский "Край света"
- Крым подключится к культурной программе Восточного экономического форума в Приморье
- Дальневосточники поставили мюзикл про Тимура и Амура
- Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"
- Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском
- Сахалин грезит Голливудом
- В Камчатском крае прошел традиционный праздник "День вулкана"
- Мирей Матье не приедет во Владивосток
Новости раздела
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Афиша на Primorye.ru: узнавай о событиях и покупай билеты онлайн
- Лучшая доля рода Коротаевых
- Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света"
- В Приморье в Ночь музеев откроются новые выставки и экскурсионные маршруты
- Горячий привет с Севера
- У мольберта - Наталья Гончарова
- Фестиваль "Территория. Сахалин" станет мультижанровым
- На Сахалине идет первый в России фестиваль телевизионных фильмов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"