www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Не хлопай дверью, фестиваль!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Почему фестиваль классической музыки "Дальневосточная весна" последние годы проходит все с меньшим количеством наших приморских музыкантов? Куда делись ансамбли "Элегия" и "Кончертоне", хоры "Кантабиле" и "Символ веры", ансамбль народных инструментов "Русское трио"? Только не надо говорить, что все деньги ушли на то, чтобы пригласить гениального Юрия БАШМЕТА. Этот альтист проводил юбилейное турне по 150 городам России и сам говорил в интервью по ТВ, что его спонсорами являются самые крупные российские корпорации.

- Не получив на пресс-конференции внятного ответа от руководства Приморской краевой филармонии, мы попросили скрипача Феликса КАЛЬМАНА, профессора, декана музыкального факультета Дальневосточной академии искусств, заслуженного артиста РФ, прокомментировать ситуацию.

- Содружество филармонии и Академии искусств сложилось еще в 60-е годы прошлого века, - сказал Феликс КАЛЬМАН. - Эти два учреждения культуры - как два сообщающихся сосуда, и только их совместными усилиями возможно было осуществлять концертную деятельность высокого уровня. Ныне ситуация изменилась, и можно из уст руководства филармонии услышать: "Вы же не собираете публику! Что же вы хотите?" Конечно, если не пытаться дать хотя бы минимальную рекламу концертов классической музыки, то откуда публика возьмется? Безголосую попсу раскручивают - и она дает сборы.

Политика краевых властей идет вразрез с громогласными заявлениями о том, что в Большом Владивостоке обязательно будет театр оперы и балета. Сие учреждение культуры - "игрушка" не только очень престижная", но и очень дорогостоящая. А музыкантов, певцов и танцоров для театра надо растить годами и даже десятилетиями. Пока же подавляющее большинство выпускников Дальневосточной академии искусств легко находят работу за пределами края. В Приморье никто их особо не удерживает.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru